Созданы мешающие бегать кроссовки

Дизайнер сделал кроссовки, которые мешают бегать

Молодой дизайнер, выпускник Колледжа искусств и дизайна в Пасадене Аариш Нетарвала (Aarish Netarwala) разработал для Adidas кроссовки, бежать в которых тяжелее, чем в любой другой обуви (кроме, возможно, туфель на высокой шпильке или тяжелых сапог карьерных рабочих, но речь не об этом). Напечатанная на 3D-принтере обувь состоит из нескольких десятков слоев материала, которые в нужные моменты обеспечивают поддержку стопы, а когда давление на конкретный участок невелико, схлопываются. Так кроссовки имитируют бег по песку, который точно также удерживает ваш вес только в точке максимального давления, и осыпается там, где к нему приложено меньшее усилие.

Прототип «песчаных» кроссовок Нетарвала изготовил вручную, наращивая слои зернистых материалов, таких, как магнитный песок, на подошвах собственных кроссовок; потом дизайнер пробовал бегать в том, что получалось. Добиться того, чтобы бежать было тяжело, получилось почти сразу, а вот со стабилизацией стобы были проблемы; в первых прототипах с тяжелыми и высокими подошвами бегуну ничего не стоило подвернуть ногу. Чтобы правильно распределить вес, Нетарвала начал печатать дополнительные слои на 3D-принтере, управляя количеством и плотностью материала в разных частях подошвы. Дизайнер добавил больше в пятку и добавил сминающуюся структуру под среднюю часть стопы, облегчив остальные части ботинка.

Затем Нетарвала напечатал из эластичного термопластика слоистую структуру всего ботинка; внутрь он поместил текстильный «носок». В конце концов дизайнер добавил последнюю фишку — возможность адаптировать структуру слоистого каркаса под индивидуальные особенности бегуна. Нетарвала предлагает усиливать те части конструкции, на которые приходится наибольшая нагрузка, а это зависит от того, на какую часть стопы приземляется и какой толкается спортсмен.

Бегущему по песку приходится прикладывать больше усилий, чем на твердом покрытии, поэтому бег на пляжах популярен среди тех, кому мало обычных дорог. Профессиональные спортсмены бегают по песку в горку; для этого им приходится ехать в места, где такие дюны, естественные или искуственные, есть. Если разработку Нетарвалы адаптируют под массовое производство, любителям хардкорных забегов можно будет никуда не ездить; в песок под их ногами превратится обычный асфальт.