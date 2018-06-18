Ещё
Самую древнюю курительную трубку нашли в Америке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самую древнюю курительную трубку нашли в Америке 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
О способах разведения табака в Северной Америке знали 6-8 тысяч лет назад.
В штате Алабама на юго-востоке США ученые обнаружили древнюю курительную трубку. Специалисты относят ее создание к 1685-1530 годам до нашей эры.
Табак начали выращивать в Южной Америке около 8–6 тысяч лет назад. Считается, что оттуда он попал в Северную Америку. Есть версия, что североамериканские индейцы смогли одомашнить те виды табака, которые произрастали на их территории, а потом заменили его на более привычный нам Nicotiana rusticа.
Как отметили на сайте «N+1», древнейшие растения и семена табака датируются началом нашей эры. Отметим, что самые древние курительные трубки появились 3-6 тысяч лет назад, но следов табака в них не обнаружено.
Вечерняя Москва: последние новости
Британские ученые удивились от собственного открытия Ученые смогли превратить самца мыши в самку Американские ученые научились извлекать воду из жаркого воздуха пустыни
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян122
Россия скидывает американские облигации124
Появились подробности о состоянии Кобзона187
Белоруссия обратилась с предложением к России249
Тяжелобольной Билан обратился к народу175
Видео
00:59
К концу недели в Москву придет похолодание
Новости Москвы Общество
11:47
Греф прояснил ситуацию с контролем платежей россиян
Личный счет
01:21
Желтый уровень опасности объявили в столице
Общество Новости Москвы
02:51
Появились подробности о состоянии Кобзона
Шоу-бизнес Другое
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
03:07
Кобзону стало хуже
Шоу-бизнес
03:13
Белоруссия обратилась с предложением к России
В мире
00:49
Наступает «время Яровой»
Интернет Статьи
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение