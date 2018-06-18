Самую древнюю курительную трубку нашли в Америке

О способах разведения табака в Северной Америке знали 6-8 тысяч лет назад.

В штате Алабама на юго-востоке США ученые обнаружили древнюю курительную трубку. Специалисты относят ее создание к 1685-1530 годам до нашей эры.

Табак начали выращивать в Южной Америке около 8–6 тысяч лет назад. Считается, что оттуда он попал в Северную Америку. Есть версия, что североамериканские индейцы смогли одомашнить те виды табака, которые произрастали на их территории, а потом заменили его на более привычный нам Nicotiana rusticа.

Как отметили на сайте «N+1», древнейшие растения и семена табака датируются началом нашей эры. Отметим, что самые древние курительные трубки появились 3-6 тысяч лет назад, но следов табака в них не обнаружено.