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«Волшебный кролик» попал на видео
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В Китае сняли на видео уникального «волшебного кролика» 

РИА Новости 2 часа назад
Впервые удалось получить видео илийской пищухи, которая была открыта в 1983 году и подтверждена как новый вид в 1985 году, сообщает IFLScience.
После этого неуловимое животное было замечено снова лишь спустя почти 20 лет. Это млекопитающее отряда зайцеобразные, питающееся травой и листьями, живет только в Китае и встречается еще реже, чем панда.
В 2014 году великолепная фотография наконец познакомила мир с харизматичной пищухой — небольшим животным размером примерно 20 сантиметров.
Особенно наблюдателей поразили уши зверька, его даже прозвали "волшебным кроликом". После фотографии в местах обитания илийской пищухи начали размещать видеоловушки.
Новые кадры помогут биологам лучше понять поведение и привычки питания животного. По подсчетам ученых, численность илийских пищух составляет менее 2000 особей.
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