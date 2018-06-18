Создан велосипед для майнинга

В Великобритании создали велосипед для майнинга криптовалюты

В последнее время для добычи криптовалюты используют практически все, что подворачивается под руку. Любое электронное устройство, в теории, можно использовать для майнинга, однако компания из Великобритании под названием 50cycles решила пойти дальше и позволила конвертировать в криптовалюту физическую силу. А если быть точным, то расстояние, преодолеваемое на специальном электровелосипеде.

Сама компания 50cycle, как можно было бы подумать, вовсе не является стартапом, пытающимся заработать на модной теме. Она существует с 2003 года и специализируется на создании продвинутых электробайков. По заявлению директора компании Скотта Снейта,

«Компания всегда стремилась опередить время, используя самые передовые технологии. 15 лет назад мы увидели большие перспективы для электробайков, а сейчас, как нам кажется, огромные перспективы есть у технологии блокчейн и у криптовалют. Причем новая линейка велосипедов — это не попытка обыграть популярную тему, а логичное продолжение нашей деятельности. Мы хотим улучшить электровелосипеды, а также предоставить клиентам возможность заработать денег на использовании нашего продукта.»

«Велосипед для майнинга» получил название Toba и работает вся платформа на удивление просто: преодолев определенное расстояние, велосипед сгенерирует какое-то количество криптовалюты. И чем больше вы пользуетесь велосипедом — тем больше криптовалюты «капает» на ваш счет. Однако есть и небольшая оговорка: «фармить» любую криптовалюту не выйдет. У пользователей будет возможность зарабатывать лишь внутреннюю крипту компании LoyalCoin. За преодоление 1600 километров пользователю выдадут количество LoyalCoin, эквивалентное 26 долларам США. Стоимость самого же велосипеда составит 2250 долларов. Несложно посчитать, что полностью отбить стоимость велосипеда будет крайне непросто, но нельзя не отметить довольно креативную задумку, ведь примеру 50cycle могут последовать и другие компании.