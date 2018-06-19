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Уникальное астрономическое явление: такого не было 200 лет
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Великое противостояние Марса и лунное затмение: россияне увидят сразу два астрономических явления 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: Jeoffrey Maitem Xinhua / Globallookpress
Специалисты отмечают, что сами по себе явления не редкость, но их единовременное совпадение заслуживает внимания.
Жители России смогут наблюдать два редчайших астрономических явления в ночь с 27 на 28 июля. Речь идет о великом противостоянии Марса, а также о продолжительном лунном затмении.
По словам начальника научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николая Лапина, сами по себе события не столь редкие, но их совпадение — явление, которое заслуживает внимания.
«Последний раз подобное происходило почти 200 лет назад. Наблюдать за этим можно будет в любой точке России и для этого не понадобится никакого специального оборудования», — цитирует его слова РИА Новости.
Кроме того, Лапин отметил, что 27 июля будет самое продолжительное за наш век лунное затмение.
«Земля и Марс сближаются каждые два года, но эти противостояния бывают на разных расстояниях — они могут варьироваться от 55 миллионов километров до более 100 миллионов километров. Сейчас расстояние между Марсом и Землей составит всего 55 миллионов, такое случается редко», — подчеркнул Лапин.
Великим противостоянием Марса называется период, когда Земля наиболее тесно сближается с Марсом, что случается раз в 15-17 лет. Что касается лунного затмения, то в последний раз жители нашей планеты могли наблюдать такое явление 31 января 2018 года.
Ранее академик Российской академии естественных наук (РАЕН) Александр Портнов в интервью «Звезде» заявил, что, по его мнению, на Марсе в недавнем — по геологическим меркам в прошлом была жизнь.
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