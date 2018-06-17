Ученые выяснили, кто сидел с королем Артура, и удивились

Британские ученые выяснили, кто сидел за столом короля Артура, и удивились

В замке Тинтагель был найден камень с 1300-летними надписями на латыни и греческом, а также христианскими символами, свидетельствующими о том, что состав рыцарей Круглого стола был более многонациональным, чем принято считать, сообщает Daily Mail.

Вместе с камнем, который был подоконником средневекового окна, в замке Тинтагель, неразрывно связанном с легендой о короле Артуре, были найдены раковины устриц, турецкие чаши, стеклянные бокалы из Испании , относящиеся к тому же историческому периоду.

В мире очень редко встречаются сохранившиеся надписи раннего средневековья, поэтому эта находка сама по себе очень необычна.