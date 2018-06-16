Обнаружен четырежды линзированный квазар

Студент случайно открыл один из самых редких объектов, наблюдаемых с Земли. Особенности линзирования квазара помогут астрономам изучать его с разных ракурсов и больше узнавать о природе самой линзы.

Квазары — по сути, ядра галактик, похожих на Млечный Путь. У каждой большой галактики в центре есть сверхмассивная черная дыра, поглощающая окружающую ее материю, которая может скапливаться снаружи первой, образуя диск. Трение внутри него нагревает его до невероятных температур, заставляя ярко светить. В некоторых случаях этот диск может сиять сильнее всех звезд. В науке они больше известны как активные галактики, различающиеся по характеристикам.

Обычно квазары расположены очень далеко от нас. Самый первый из обнаруженных, 3C 273, находится на расстоянии миллиарда световых лет от Земли. Большинство — еще дальше.

Недавно студент Джордж Нельсон наблюдал за переменными квазарами в Военно-морской обсерватории США и заметил нечто необычное. При помощи телескопа Pan-STARRS (1,8-метровый телескоп на вулкане Халеакала в Мауи) он обнаружил квазар, искаженный мощной гравитационной линзой.

Квазар J014709+463037 (названный так из-за своих небесных координат) находится в далеких 11 миллиардах световых лет от нас — это почти 80% от видимой Вселенной. Линза — галактика, расположенная всего в 5,6 миллиарда лет от Земли. Геометрия линзирования производит несколько изображений квазара вокруг нее: три сверху и одно, более тусклое, снизу.

Последующие наблюдения проводились при помощи огромного телескопа Keck (также на Гавайях): они подтвердили, что это действительно квазар, а также уточнили расстояние до него и линзы.

Одна из причин, по которым такие объекты представляют интерес, в том, что каждое из видимых изображений квазара дошло до нас разными путями, а некоторые из них длиннее других. Так что, если вдруг черная дыра квазара поглотит огромное газовое облако и «зажжется», мы увидим это в четырех изображениях в разное время. Задержка может исчисляться днями, неделями или даже месяцами — в зависимости от геометрии. Это дает возможность многократно наблюдать одно и то же событие — сродни путешествию во времени. Так как искажение происходит из-за гравитации галактики между нами и квазаром, что, по сути, зависит от ее массы, линза тоже может помочь ученым составить карту распределения материала в этой галактике.

Всего известно около 40 подобных квазаров с четверным линзированием. J014709+463037 стал первым, замеченным в данных Pan-STARRS.

Из-за формы линзированного изображения и его расположения на небе квазар прозвали Парашютом Андромеды.