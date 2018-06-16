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Хокинга похоронили между Ньютоном и Дарвином
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Хокинга похоронили между Ньютоном и Дарвином 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Прах известного ученого современности Стивена Хокинга похоронили в Вестминстерском аббатстве Лондона в специальной нише Уголка ученых. Ученого похоронили между его выдающимися коллегами Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином, сообщает телеканал "360".
На его могильном камне выгравировали слова: "Здесь лежит тот, кто был смертным Стивеном Хокингом 1942−2018".
Королевский астроном Мартин Рис во время прощальной речи отметил, что никто со времен Эйнштейна не сделал больше для понимания времени и пространства, чем Хокинг.
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