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Астрономы увидели поглощение звезды черной дырой
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Астрономы впервые увидели, как черная дыра поглощает звезду, выбрасывая струи плазмы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Wikimedia Commons
Ученые из Финляндии и Испании впервые стали свидетелями процесса поглощения звезды сверхмассивной черной дырой, в результате чего происходит выброс струй плазмы, известных как "джеты" или релятивистские струи. Ранее существование подобного явления предсказывали лишь теоретически, и вызывающих доверие подтверждений не было, сообщает газета Independent.
"Никогда ранее нам не удавалось непосредственно наблюдать образование и дальнейшее поведение джета, который образуется при таких явлениях", — рассказал участник исследования Мигель Перес-Торрес.
Саму вспышку впервые зафиксировали еще в 2005 году. но тогда астрономы решили, что это так называемая сверхновая — явление, когда звезда взрывается, резко увеличивая свою яркость и выбрасывая огромное количество энергии. Подобные вспышки никак не связаны с черными дырами и вызваны внутренними процессами эволюции некоторых звезд. Однако, в ходе последующих наблюдений ученые пришли к выводу, что в данном случае они имеют дело с другим процессом.
Черные дыры — это области пространства, где гравитация настолько велика, что даже свет не может их покинуть. Если какой-либо звезде, черная дыра фактически высасывает из нее вещество, разрывая небесное тело на части и формируя вокруг себя вращающийся диск из ее остатков. При этом испускаются рентгеновские лучи и видимое излучение, а с двух полюсов практически со скоростью света выбрасываются струи плазмы.
Именно так и выглядело зафиксированное астрономами явление, что подтверждает предыдущие теоретические построения. События, свидетелями которых стали ученые, разворачивались на расстоянии в 150 млн световых лет от Земли: сверхмассивная черная дыра в центре одной из галактик притянула к себе звезду размером в два Солнца и разорвала на части.
По словам ученых, происходит такое нечасто. "Большую часть времени сверхмассивные черные дыры как раз ничего активно не поглощают", — отметил Перес-Торрес. Так что увиденное астрономами явление, по его словам, очень ценно для понимания того, как черные дыры взаимодействуют с оказавшимися поблизости звездами.
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