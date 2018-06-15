Открыты высасывающие улиток змеи

В Эквадоре открыты новые виды змей-улиткоедов

Американские исследователи из Музея естественной истории в Нью-Йорке открыли в Эквадоре пять видов змей, которые питаются улитками, буквально высасывая их из раковины. Подробно ученые описали новые виды в журнале ZooKeys.

Обнаруженные змеи относятся к большеголовым змеям и питаются улитками и слизнями. Форма их морд и челюстей приспособлена специально под то, чтобы вытащить улитку из раковины. Змея хватает ее тело зубами и вгрызается все глубже, пока тело улитки не отделяется от раковины. Этот процесс занимает считанные минуты. Хотя виды были только открыты, четыре из них уже находятся на грани исчезновения.

Два новых вида, Dipsas bobridgelyi и Sibon bevridgelyi, были названы в честь американских орнитологов Роберта Риджли и его отца Береверли. Еще два, Dipsas klebbai и Dipsas oswaldobaezi, — в честь Кейси Клебба и Освальдо Баэса, участвовавших в кампании по сбору денег для сохранения видов, запущенной учеными. И последний, Dipsas georgejetti, — в честь фотографа Джорджа Джетта.

На собранные в рамках кампании деньги исследователи выкупили участок земли, где обитают два из пяти видов. Остальные деньги пойдут на дальнейшие научные экспедиции.

Всего известно около 70 видов змей-улиткоедов. По словам специалистов, такая необычная диета — следствие адаптации змей в экологических нишах, где распространены улитки.