Ещё
В Израиле нашли 1000-летний амулет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Назван срок принятия повышения пенсионного возраста
Назван срок принятия повышения пенсионного возраста

В Израиле нашли 1000-летний амулет 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Израильские археологи при раскопках в одном из самых старых районов Иерусалима обнаружили миниатюрный глиняный амулет, оберегавший владельца от сглаза.
Как сообщает Haaretz, амулет был изготовлен в IX или X веке нашей эры, то есть в эпоху Аббасидского халифата. На нем имеется хорошо читаемая надпись на арабском языке. Ученые перевели ее так: "Карим верит в Аллаха. Властелин миров — Аллах".
"Видимо, амулет принадлежал человеку по имени Карим, — говорит доктор Ифтах Шалеф из управления по делам древностей Израиля. — С незапамятных времен такие амулеты использовались для защиты от сглаза и злых духов".
Находка была сделана на территории парковки к югу от Храмовой горы. Датировку провели в Еврейском университете Иерусалима по каллиграфии, которая оказалась типичной для третьего периода правления Аббасидов.
Кроме того, установить возраст помог анализ слоя, в котором был найден амулет, и обнаруженных рядом артефактов — лампы и фрагментов керамики.
Российская Газета: последние новости
Зубы свиньи помогли определить возраст находок на Кавказе Извергающийся вулкан Килауэа засыпал Гавайи драгоценными камнями Голос Стивена Хокинга отправят в черную дыру
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Малахов привел Пугачеву в бешенство125
Боярский высказался о пенсионном возрасте991
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС425
Назван срок принятия повышения пенсионного возраста98
США дали старт торговой войне с Китаем4
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
04:44
Матвиенко сообщила, за счет кого повысят НДС
Экономика
01:10
Юноша публично оголился перед Тимошенко
Политика
08:08
Разрисованную близняшку так и норовили потрогать
Общество
01:10
Мужчина с цветами разделся перед Тимошенко
В мире Украина
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
00:25
Трагедия в Новокузнецке: убийство и захват заложников
Происшествия Пожары
04:08
Как банки «выставляют на деньги»
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение