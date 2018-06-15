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Найдена древнейшая лягушка
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Найдены самые древние ископаемые останки лягушек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Китайские палеонтологи обнаружили во фрагментах янтаря с севера Мьянмы останки четырех крошечных лягушек, которые оказались самыми древними останками лягушек, известными на сегодняшний день. О находке ученые рассказали в журнале Scientific Reports.
Ископаемые останки древних лягушек встречаются весьма редко — эти животные обитали в основном в водоемах, что не способствовало сохранности останков. Ранее ученые находили останки возрастом 40 и 66 млн лет. Новый вид получил название Electrorana limoae. Возраст находки составил 99 млн лет. Как показала компьютерная томография, анатомическое строение древних лягушек было очень похожим на строение современных. Ближе всего они оказались к современным жерлянкам и жабам-повитухам.
Также в одном из кусочков янтаря сохранились останки жука — возможно, жертвы древней лягушки. Останки самих лягушек сохранились недостаточно хорошо, чтобы можно было сделать достаточно полные выводы об анатомии и поведении древних земноводных. Однако исследователи рассчитывают, что им удастся найти более полные ископаемые.
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