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Люди заставили животных бодрствовать по ночам
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Из-за людей многие животные начали жить по ночам 

Hi-News.ru 2 часа назад
Фото: Hi-News.ru
По мере того, как люди все больше и больше вторгаются и разрушают места обитания диких животных, эти животные приходят к выводу, что лучший способ выжить — не собирать вещички и переезжать, а переходить к ночному образу жизни. Таким стал вывод нового исследования, которое показало, что множество ранее дневных животных, таких как лисы, олени и кабаны, стали ночными, чтобы укрыться от страха человеческой деятельности. Но этот переход в ночной режим имеет свои риски.
Для проведения работы исследователи проанализировали 76 исследований, в которых изучались 62 вида млекопитающих на шести континентах — от опоссумов до слонов — изменивших свое поведение в ответ на деятельность человека, такую как охота, сельское хозяйство и строительство. В исследованиях использовались различные технологии для наблюдения за животными, от GPS-трекеров до камер, активируемых движениями.
С наступлением ночи животные стали намного активнее, чем были до появления людей. Теперь они охотятся и кормятся в темноте. Млекопитающие, которые распределяли свою деятельность равномерно между днем и ночью, увеличили свою ночную активность до 68%, сообщили ученые в работе в Science.
Также выяснилось, что животные меняли свой образ жизни в ответ на появление людей независимо от того, воздействовала ли на них непосредственная деятельность человека. Таким образом, олень мог стать более активным ночью просто потому, что видел людей поблизости, а не потому что на него охотились.
Ученые считают, что ночное поведение не только позволит людям и животным сосуществовать вместе, но и даст нам подсказки относительно того, какие меры по сохранению видов применять. К примеру, можно ограничивать деятельность человека в определенное время по отношению к определенным видам. Но переход к ночной жизни не останется незамеченным для животных. Он может уменьшить способности животных к охоте и успешному кормлению, а также повлиять на поиск пары для спаривания. Выходит, несмотря на то что животные начали жить ночной жизнью, это не значит, что они избавились от влияния человека.
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