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Хакеры похвастались взломом новейшей защиты iPhone
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Отдых сотен россиян оказался под угрозой
Отдых сотен россиян оказался под угрозой

Хакеры похвастались взломом новейшей защиты iPhone 

Lenta.ru 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Хакеры обошли защиту компании Apple, которая не позволяла взламывать iPhone с помощью специальных инструментов. Об этом сообщает Motherboard.
Об успехе компании Grayshift, которая предоставляет спецслужбам услуги доступа к информации на изъятых смартфонах, заявили знакомые с вопросом криминалисты. По их словам, специалистам уже удалось взломать свежую функцию безопасности от Apple, появившуюся в бета-версии последней операционной системы iOS 12.
Речь идет о функции USB Restricted Mode, которая запрещает разблокировать iPhone через подключение по USB, если пользователь не вводил пароль более часа. По словам разработчиков Apple, эта возможность поможет защитить данные от хакеров и от нежелательного взлома.
«Мы с большим уважением относимся к правоохранительным органам, и мы не разрабатываем наши улучшения в области безопасности, чтобы сорвать их усилия по выполнению своих обязанностей», — заявили представители «яблочной» корпорации.
Тем не менее некоторые американские силовики по-прежнему обеспокоены: они полагают, что компания Grayshift намеренно подогревает интерес к своим разработкам, однако ей до сих пор не удалось решить проблемы с беспрепятственным доступом к iPhone.
В марте 2018 года стало известно, что ФБР и МВД закупили инструменты для взлома любого смартфона под управлением Android или iOS от израильской компании Cellebrite.
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