Очки-протезы помогут пожилым

Активные очки-протез помогут победить старческие проблемы со зрением

Одной из проблем освоения гаджетов пожилыми людьми является тотальная несовместимость мелкого шрифта и картинок на небольших экранах со старческими изменениями зрения. В старости органы зрения теряют способность точно фокусироваться на объекте, мышцы вокруг хрусталика теряют эластичность, и глаза «не двигаются». Корректирующие линзы проблемы не решают, но недавно в Стэнфорде создали гарнитуру «Autofocal», которая станет своего рода протезом для глаз.

Принцип действия автофокальной гарнитуры для глаз прост: система отслеживает фокусировку глаз и автоматически настраивает комплекс линз и фильтров, которые моделируют естественное видение того объекта, на который обращено наше внимание. Глазам практически не нужно двигаться, сенсоры улавливают смену объекта интереса, а дальше меняется уже вся картинка перед глазами целиком.

Autofocal работает как аналог моторизованного протеза руки или ноги. Устройство получает сигнал от нервной системы на действие, и само, на основе анализа текущей ситуации, совершает серию микро-маневров для достижения цели. Для этого гарнитура укомплектована внушительным перечнем приборов: камеры глубины, сенсоры движения, трекеры зрачков, микроконтроллеры, датчики движения и т.д. Правда и выглядит она как гаджет из вселенной кибер-панка — массивный и неудобный.

Прототип есть прототип — в деталях его покажут только на конференции в августе текущего года. Разработчики говорят, что во всех экспериментах получили заметно лучшие результаты, чем при использовании пассивных корректирующих линз. А сделать протез для глаз компактным, легким и дешевым — просто вопрос техники и времени.