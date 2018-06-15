Ещё
Очки-протезы помогут пожилым
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Отдых сотен россиян оказался под угрозой
Отдых сотен россиян оказался под угрозой

Активные очки-протез помогут победить старческие проблемы со зрением 

TechCult 3 часа назад
Фото: TechCult
Одной из проблем освоения гаджетов пожилыми людьми является тотальная несовместимость мелкого шрифта и картинок на небольших экранах со старческими изменениями зрения. В старости органы зрения теряют способность точно фокусироваться на объекте, мышцы вокруг хрусталика теряют эластичность, и глаза «не двигаются». Корректирующие линзы проблемы не решают, но недавно в Стэнфорде создали гарнитуру «Autofocal», которая станет своего рода протезом для глаз.
Принцип действия автофокальной гарнитуры для глаз прост: система отслеживает фокусировку глаз и автоматически настраивает комплекс линз и фильтров, которые моделируют естественное видение того объекта, на который обращено наше внимание. Глазам практически не нужно двигаться, сенсоры улавливают смену объекта интереса, а дальше меняется уже вся картинка перед глазами целиком.
Autofocal работает как аналог моторизованного протеза руки или ноги. Устройство получает сигнал от нервной системы на действие, и само, на основе анализа текущей ситуации, совершает серию микро-маневров для достижения цели. Для этого гарнитура укомплектована внушительным перечнем приборов: камеры глубины, сенсоры движения, трекеры зрачков, микроконтроллеры, датчики движения и т.д. Правда и выглядит она как гаджет из вселенной кибер-панка — массивный и неудобный.
Прототип есть прототип — в деталях его покажут только на конференции в августе текущего года. Разработчики говорят, что во всех экспериментах получили заметно лучшие результаты, чем при использовании пассивных корректирующих линз. А сделать протез для глаз компактным, легким и дешевым — просто вопрос техники и времени.
TechCult: последние новости
Искусственный интеллект научился следить за людьми сквозь стены Экспериментальная канадская фабрика начала переработку СО2 в топливо для машин Новый рекордсмен среди суперкомпьютеров: 200000 триллионов операций в секунду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность57
Малахов привел Пугачеву в бешенство59
Россия угрожает «потопить» флот США101
Украина наживает себе еще одного врага в Европе121
На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме943
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
02:04
Пока вы спали: Черноморский флот приведен в полную боеготовность
Общество
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
02:59
Отдых сотен россиян оказался под угрозой
Компании Личный счет
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
04:39
Малахов привел Пугачеву в бешенство
Шоу-бизнес
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение