Ещё
Голосовую запись Хокинга отправят к черной дыре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Запись голоса Хокинга после похорон передадут на черную дыру 1A 0620-00 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: © AP Photo / PA/ Anthony Devlin
Церемония захоронения праха Стивена Хокинга состоится в пятницу в Вестминстерском аббатстве, после чего запись голоса знаменитого физика-теоретика будет отправлена в космос, сообщает газета Cambridge News со ссылкой на семью ученого.
Известно, что урна с пеплом Хокинга будет захоронена между двумя другими знаменитыми учеными — Исааком Ньютоном и Чарльзом Дарвином.
Слова Хокинга будут сопровождаться музыкой, специально написанной композитором Вангелисом. Трансляцию композиции в космос планируют осуществить с помощью передатчика Европейского космического агентства в Испании.
"Сигнал будет передан в сторону ближайшей черной дыры 1A 0620-00", — сообщила дочь физика Люси.
Хокинг скончался в марте этого года в возрасте 76 лет. На протяжении десятилетий он оставался наиболее известным современным физиком и популяризатором науки, при этом борясь с неизлечимым заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом.
Последние новости
Всемирный банк подписал доллару приговор "Сторонников Киева здесь будут бить": как Украина теряет контроль Кадыров прокомментировал песню Слепакова про него
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине остро отреагировали на слова Трампа о Крыме669
РФ обратилась с призывом к США из-за «Новичка»54
Песков объяснил жесты Путина в адрес саудовского принца100
Раскрыт размер наследства Говорухина78
Российский госдолг больше никому не нужен37
Видео
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
01:20
Медведев решился на повышение НДС
Экономика
01:00
Билан признался в борьбе с тяжелой болезнью
Шоу-бизнес
25:17
Когда доллар взлетит до 65 рублей
Экономика Рынки
00:48
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню
Происшествия
03:11
Россияне копят на бензин
Экономика Личный счет
00:46
Путин высказался о смерти Говорухина
Общество Политика
26:13
«Газпром» временно «победил» споре с «Нафтогазом»
Компании Рынки
02:32
Как Че Гевара стал символом капитализма
Общество
08:25
В повышении пенсионного возраста нашли плюсы
Экономика Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение