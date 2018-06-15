Голосовую запись Хокинга отправят к черной дыре

Запись голоса Хокинга после похорон передадут на черную дыру 1A 0620-00

Церемония захоронения праха Стивена Хокинга состоится в пятницу в Вестминстерском аббатстве, после чего запись голоса знаменитого физика-теоретика будет отправлена в космос, сообщает газета Cambridge News со ссылкой на семью ученого.

Чарльзом Дарвином. Известно, что урна с пеплом Хокинга будет захоронена между двумя другими знаменитыми учеными — Исааком Ньютоном

Испании. Слова Хокинга будут сопровождаться музыкой, специально написанной композитором Вангелисом. Трансляцию композиции в космос планируют осуществить с помощью передатчика Европейского космического агентства

"Сигнал будет передан в сторону ближайшей черной дыры 1A 0620-00", — сообщила дочь физика Люси.

Хокинг скончался в марте этого года в возрасте 76 лет. На протяжении десятилетий он оставался наиболее известным современным физиком и популяризатором науки, при этом борясь с неизлечимым заболеванием — боковым амиотрофическим склерозом.