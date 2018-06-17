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Нанопреобразователи света будут менять его частоту
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Нанопреобразователи света будут менять его частоту 

Индикатор 1 час назад
Фото: Лаборатория нанооптики и метаматериалов физического факультета МГУ Михаил Михайлов, кафедра фотожурналистики и технологий СМИ факультета журналистики МГУ
Ученые кафедры квантовой электроники физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова создали компактные преобразователи частоты светового излучения. Разработанная технология будет использоваться в области нанофотоники (область физики, изучающая взаимодействие света с наноразмерными объектами). Статья была опубликована в журнале Physical Review B.
«Нашей основной задачей была разработка новых типов компактных преобразователей частоты оптического излучения. В настоящее время для этого используются объемные кристаллы из специальных материалов. Размер этих кристаллов колеблется от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Это неприемлемо для использования их в нанофотонике», — поделился Борис Афиногенов, автор исследования, научный сотрудник кафедры квантовой электроники МГУ.
В качестве основы для создания преобразователей учёные использовали фотонные кристаллы. Это многослойные кристаллические структуры с толщиной слоtв около 100 нанометров, обладающие диэлектрическими свойствами. У таких кристаллов есть фотонная запрещённая зона — диапазон длин волн, которые полностью отражаются от образца.
Для создания преобразователей исследователи покрыли фотонный кристалл пленкой металла толщиной около 30 нанометров. Благодаря этому, ученые добились того, что свет в запрещённой зоне кристалла начал не отражаться, а наоборот, концентрироваться. Из-за такой концентрации светового излучения в кристалле начинают генерироваться так называемые гармоники — волны с частотой, превышающей изначальную в два (для второй гармоники), три (для третьей гармоники) и более раз. Таким образом можно изменять частоту входящего излучения. Это свойство созданных систем на основе фотонных кристаллов и было использовано учёными для разработки наноразмерных преобразователей оптического излучения.
«Поскольку использованный нами метод крайне чувствителен к геометрии образца, он может быть применен для создания сенсоров наночастиц и биологических объектов с исключительно низким уровнем фонового сигнала», — прокомментировал профессор Андрей Федянин, руководитель лаборатории нанооптики и метаматериалов МГУ.
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