Нанопреобразователи света будут менять его частоту

Ученые кафедры квантовой электроники физического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова создали компактные преобразователи частоты светового излучения. Разработанная технология будет использоваться в области нанофотоники (область физики, изучающая взаимодействие света с наноразмерными объектами). Статья была опубликована в журнале Physical Review B.

«Нашей основной задачей была разработка новых типов компактных преобразователей частоты оптического излучения. В настоящее время для этого используются объемные кристаллы из специальных материалов. Размер этих кристаллов колеблется от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Это неприемлемо для использования их в нанофотонике», — поделился Борис Афиногенов, автор исследования, научный сотрудник кафедры квантовой электроники МГУ.

В качестве основы для создания преобразователей учёные использовали фотонные кристаллы. Это многослойные кристаллические структуры с толщиной слоtв около 100 нанометров, обладающие диэлектрическими свойствами. У таких кристаллов есть фотонная запрещённая зона — диапазон длин волн, которые полностью отражаются от образца.

Для создания преобразователей исследователи покрыли фотонный кристалл пленкой металла толщиной около 30 нанометров. Благодаря этому, ученые добились того, что свет в запрещённой зоне кристалла начал не отражаться, а наоборот, концентрироваться. Из-за такой концентрации светового излучения в кристалле начинают генерироваться так называемые гармоники — волны с частотой, превышающей изначальную в два (для второй гармоники), три (для третьей гармоники) и более раз. Таким образом можно изменять частоту входящего излучения. Это свойство созданных систем на основе фотонных кристаллов и было использовано учёными для разработки наноразмерных преобразователей оптического излучения.