Испытатель развеяла мифы о Терешковой

Испытатель космической техники развеяла мифы про полет Терешковой

Полет на орбиту первой женщины-космонавта Валентины Терешковой , состоявшийся 55 лет назад, проходил без технических проблем и, вопреки слухам, не угрожал ее жизни и здоровью, рассказала РИА Новости заслуженный испытатель космической техники Таисия Когутенко.

Валентина Терешкова с позывным "Чайка" стала шестым космонавтом СССР и первой женщиной, отправившейся в космос. Свой космический полет она совершила на корабле "Восток-6", стартовав 16 июня 1963 года. Полет продолжался трое суток. Согласно устоявшейся точке зрения, во время полета Терешкову сопровождали технические неполадки оборудования из-за спешки в подготовке корабля к полету, и ей прямо в полете пришлось исправлять допущенные на Земле ошибки.

"Записи в (Вахтенном — ред.) журнале начались за два часа до старта, сразу после посадки "Чайки" в корабль. Из записей в журнале следует, что никаких вопросов по поводу неисправностей в системах и оборудовании корабля она не задавала — их просто не было. Напротив, на 19 витке, в момент связи с корреспондентом газеты "Комсомольская Правда" она сказала, что наш корабль лучший в мире", — рассказала Когутенко.

Вахтенный журнал полета Терешковой специалисты на Земле начали заполнять за два часа до старта и записывали в него все события в круглосуточном режиме до момента посадки. В него вносились все параметры корабля и задачи космонавта, велась запись всех переговоров.

Согласно документам, рассказала Когутенко, то, что выдается сейчас за нештатные ситуации, не что иное, как тестирование ручной системы ориентации корабля "Восток", которое предполагалось программой полета. Терешкова должна была провести его на втором и 38-м витках полета, но задача не была выполнена. Только на 47-ом витке Терешкова сообщила на Землю, что успешно справилась с задачей и провела ручную ориентацию корабля.

В конце 48-го витка, пояснила ветеран, ровно в положенное время и без замечаний включился автоматический цикл спуска космического аппарата с орбиты, который не требовал никакого участия космонавта. В записях вахтенного журнала и бортового журнала, который вела во время полета сама Терешкова, нет никаких упоминаний, что во время полета происходили какие-то нештатные ситуации, требовавшие устранения.

Полет корабля "Восток" полностью контролировался программно-временным устройством, в создании которого принимала участие Когутенко. Это устройство управляло всеми системами корабля по заранее заложенным и рассчитанным интервалам времени. Внести в него правки ни с Земли, ни с борта корабля было технически невозможно.

"Никакое вмешательство в работу автоматики невозможно. Видеть ничего, относящегося к программе спуска, на приборной доске пульта пилота невозможно, так как там этого просто нет. Транспарант "Спуск 1" загорается, только когда включается штатный цикл спуска по командной радиолинии (выдаче команды с Земли — ред.) — это и увидела Терешкова на 49 витке полёта, когда его включили", — рассказала Когутенко.

Она добавила, что если бы Терешкова доложила Королеву о каких-то не правильно заложенных данных на спуск, он решил бы, что у космонавта начались галлюцинации и принял решение о срочном спуске корабля.

Она отметила, что с подготовкой полета во время космической гонки с США действительно спешили, но отправлять недоделанный корабль с риском для жизни космонавта никто бы не стал.

"При создании "Востоков" всё делалось впервые — конструкция, системы корабля, кооперация предприятий. Да, существовало соревнование с Америкой, были жёсткие сроки, но никогда с дефектами или недоработанные корабли не запускались в космос", — отмечает ветеран.

Она рассказала, что запуску предшествовала череда испытаний космической техники: автономные испытания систем при установке на борт корабля на заводе, комплексные испытания на контрольно-испытательном стенде завода, испытания на космодроме.

"На всех этапах присутствовали представители отдела технического контроля и военной "приёмки". Все неисправности устранялись на любом этапе технологического процесса", — отметила ветеран.