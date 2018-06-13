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Смелые рыбы-одиночки становятся лидерами стаи
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Смелые рыбы-одиночки становятся лидерами стаи 

Индикатор 3 часа назад
Фото: Индикатор
У смелых рыб-одиночек больше шансов стать лидером в стае, чем у таких же смелых особей, но более привычных к обществу себе подобных. К такому выводу пришли британские ученые, изучив повадки маленькой рыбки колюшки. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.
Трехиглая колюшка (Gasterosteus aculeatus) — самая маленькая (ее размеры не превышают 4 см) и одна из самых распространенных рыб в пресных водоемах Британии. Благодаря ее необычному поведению рыбка часто становится объектом исследований. Колюшки проявляют себя и как стайные рыбы, и как индивидуалисты. Они подолгу могут находиться в группе, а потом покинуть ее и искать еду в одиночку. Ученые из Бристольского университета изучили, как меняются индивидуальные качества колюшки, когда она находится в стае и вне ее.
На первом этапе ученые разделили рыб на «общительных» и тех, кто предпочитает оставаться в стороне от стаи. Затем исследователи оценили, насколько обе группы рыб проявляют смелость, когда находятся в группе и в одиночку. В результате авторы обнаружили, что менее коммуникабельные, но более смелые рыбы становятся в итоге лидерами стаи. Однако более смелые, но общительные колюшки наоборот, оказывались в группе ведомыми.
Проведенное исследование впервые показало, что индивидуальные черты характера у социальных животных проявляются по-разному, когда они живут в одиночку и в группе. Колюшки-индивидуалисты становятся лидерами, у них больше шансов найти пищу, но в то же время они больше рискуют попасться в зубы хищнику. Более коммуникабельные рыбы не идут на такой риск, когда оказываются группе, хотя в одиночку проявляли значительную смелость. Авторы считают, что результаты их исследования необходимо учитывать при изучении поведения социальных животных.
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