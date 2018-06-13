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Гигантские вирусы оказались «фабрикой генов»
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Гигантские вирусы оказались «фабрикой генов» 

Индикатор 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Ученые обнаружили, что необычные гигантские вирусы, найденные пять лет назад, могут оказаться «фабрикой генов». В них случайным образом формируются гены, которые раньше не встречались ни в одном живом организме. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
В 2013 году были открыты вирусы нового рода, названного Pandoravirus. Это самые крупные из всех известных вирусов, их размеры сравнимы с размерами бактерий (в среднем бактерия занимает порядка микрометра в длину или ширину, а вирусы, как правило, — в десятки раз меньше). Еще одно удивительное свойство — необычайно сложный геном, который даже превосходит по размерам геном некоторых организмов. Французские ученые нашли еще три новых представителя рода Pandoravirus и предположили, какую роль они выполняют в природе.
По мнению ученых, гигантские вирусы могут быть своего рода «фабрикой генов». На эту мысль исследователей натолкнули их необычные свойства. Во-первых, у открытых видов геномы совпадали всего наполовину, однако обычно представители одного рода разделяют гораздо большую долю генов. Во-вторых, в их ДНК много генов, кодирующих белки, аналогов которым нет ни у одного известного живого организма — их называют «генами-сиротами». Причем эти гены для разных видов вирусов Pandoravirus разные, а, значит, появлялись они не от одного общего предка.
Исследователи изучили геном вирусов с помощью методов биоинформатики. Оказалось, что «гены-сироты» очень похожи по свойствам на те участки генома, которые вообще не кодируют никакой белок. Отсюда ученые сделали вывод, что они появляются случайным образом как раз из этих областей генома. В результате у различных представителей рода возникают уникальные гены, не встречающиеся у других организмов. По мнению ученых, такое случайное производство генов может составлять основу для мутаций других организмов и как следствие — всего биоразнообразия.
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