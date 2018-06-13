Биологов напугало вымирание баобабов

Биологов напугало вымирание крупнейших баобабов

Громадные, экзотические на вид баобабы (Adansonia digitata) — не менее узнаваемый символ дикой природы Африки, нежели львы и жирафы. Самые старые и могучие из них получали собственные имена — и сейчас стремительно вымирают. Об этом Эдриан Патрут (Adrian Patrut) из румынского Университета Бабеш-Бойяи и его соавторы пишут в статье, опубликованной в журнале Nature Plants.

В самом деле, до недавних пор крупнейшим баобабом на континенте было дерево Sunland возрастом в несколько тысяч лет. В его стволе диаметром более 10 метров даже работал бар с несколькими помещениями. Однако весной 2016 года оно стало быстро хиреть, ствол раскололся, и к ноябрю 2017-го дерево рухнуло (см. иллюстрацию). Новая работа ботаников показывает, что этот случай не единичный: за последние годы погибло большинство самых крупных и старых баобабов.

Ученые обратили на это внимание почти случайно, в ходе работы по определению возраста старейших деревьев методом радиоуглеродного датирования. Стоит сказать, что из-за особенностей роста и отсутствия обычных годовых колец традиционные подходы к выяснению возраста баобабов бесполезны. Дерево растет одиночным стволом, однако, окрепнув, начиная с 1000-летнего возраста выпускает новые, которые поднимаются от корней по кругу и срастаются, образуя новый, единый и полый ствол.

Поэтому начиная с 2005 года Патрут и его коллеги обследовали около 60 больших деревьев, из которых 10-20 (и Sunland в их числе) выделялись особенно внушительными размерами и возрастом: по новой датировке, возраст Sunland превышал даже две тысячи лет. Именно в этой группе смертность оказалась особенно высока: Sunland погиб в 2017-м, а предыдущий рекордсмен Panke — в 2011-м, прожив почти 2,5 тысячи лет. Всего же за последние 12 лет умерли семь из 13 самых старых и пять из шести самых больших баобабов.

Авторы связывают их гибель с глобальным потеплением, ростом температуры и все более жестокими засухами. «Это довольно странно: эти деревья прожили по две тысячи лет и больше, и внезапно они умирают одно за другим, — сказал Эдриан Патрут в интервью NPR. — По статистике, такое крайне маловероятно».