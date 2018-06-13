В кофейне США появились роботы

Роботы уже заменили бариста в кофейнях Сан-Франциско, каково это?

Момент, когда многие люди будут заменены роботами на своих рабочих местах, все ближе. Но пока такие решения вызывают удивление и интерес. В кофейне Cafe X бариста приготовит два напитка за одну минуту. Все дело в том, что он не человек. Автоматизированный конвейер полностью готов принимать и отпускать заказы в кофейне Сан-Франциско.

На самом деле специалисты в Cafe X все-таки есть. Но это специалисты по технологиям. Они помогают машинам работать. Идея такой кофейни возникла еще в 2015 году. Ее создатель, Генри Ху, получил инвестиции от фонда Питера Тиля, соучредителя PayPal , который хотел увидеть такую кофейню в действии. Сегодня их уже две.

Снаружи Cafe X выглядит как обычная кофейня, но внутри вас не встретят люди. Многим это может показаться достаточно привлекательным. Не нужно ни с кем общаться, никто не перепутает заказ, а кофе будет приготовлен всегда одинаково. Оставить заказ можно с помощью специального сенсорного терминала либо с помощью мобильного приложения. Классические напитки стоят по 3 доллара. Более сложные стоят дороже.

Как только заказ будет размещен, роботизированная рука возьмется за его приготовление, после чего напиток можно будет получить. Не ожидайте произведения искусства. Кофе готовят роботы. Зато вы можете выбрать любимое зерно и альтернативу молока, если пожелаете. Вкус не должен разочаровать вас.

Люди в этой кофейне консультируют посетителей, а также досыпают зерно, доливают молоко и воду. Другими словами, снабжают роботов всем необходимым для работы.

Говорят, что посетители оценили идею кофейни по достоинству и половина из них является постоянными клиентами. Позднее в этом году Cafe X откроют уже третью кофейню в Сан-Франциско. Кроме того, компания ведет работу над обновленным Robotic Coffeebar 2.0. Новая версия сможет обработать три заказа за 40 секунд. Компания верит, что их роботы в будущем появятся за пределами кофеен и различные организации будут устанавливать их у себя для работников и клиентов.