Ученые узнали, как выглядит Бог в представлении христиан

Ученые узнали, как выглядит Бог в представлении современных христиан

«Лицо Бога», с оказалось доброжелательным лицом молодого белого мужчины, но есть нюансы, связанные с политическими взглядами верующих. Кроме того, оказалось, что Бог кажется современным христианам похожим на них самих.

“И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых”, Исход, 33:20. В христианской традиции не принято изображать Бога, хотя прямого запрета нет, и художники все равно делали это; первым на ум приходит, конечно, фреска Микеланджело «Сотворение Адама», на которой Бог показан как сильный зрелый мужчина с густой седой бородой. За пятьсот лет, прошедших с тех пор, как итальянский мастер изобразил Бога, многое могло измениться.

Группа американских исследователей решила выяснить, каким представляют лицо Бога современные христиане, живущие в США ; по мнению ученых, представление об облике божества может многое рассказать о чертах личности, которыми наделяют его верующие. Действительно, предыдущие исследования указывают на то, что представление о внешности отражает представление о характере: так, в недавнем исследовании добровольцы составляли портрет человека, получающего социальное пособие, и большинство наделило его чертами, говорящими о слабости характера — маленькими глазами и слабым подбородком.

Ученые взяли усредненный образ американца, составленный из 50 портретов реальных людей; алгоритм, смешавший пятьдесят лиц в одно, учитывал демографическую статистику США — соотношение женщин и мужчин и представителей разных национальностей и возрастов. Затем ученые использовали технику «обратной корреляции» (reverse correlation): на экран перед участниками эксперимента выводили две картинки, созданные на основе изначального усредненного образа, но с добавлением «шума». Участник должен был выбрать из двух зашумленных картинок ту, которая, по его мнению, больше напоминает образ Бога, существующий у него ил у нее в воображении; после нескольких десятков итераций получалось изображение, близкое к представлению добровольца том, как выглядит лицо Бога.

Затем группа людей, неосведомленная о методе и задачах эксперимента, оценивала полученные людьми из первой группы изображения по девяти параметрам: 1) возраст 2) пол 3) привлекательность 4) раса 5) насколько счастлив человек на картинке 6) насколько он благополучен финансово 7) интеллект 8) доброжелательность 9) сила.

Выяснилось, что подавляющее большинство участников представляет Бога мужчиной, по уровню привлекательности похожим на них самих; остальные параметры, как оказалось, зависят от политических предпочтений того, кто представляет Бога (их определяли по ответам на вопросы анкет, которые первая группа участников заполняла перед тем, как приступить к генерации изображения). Либералы представляют лицо Бога более улыбчивым и доброжелательным, молодым и темнокожим. Консерваторы составляли портрет более зрелого и светлокожего мужчины, с лицом, выражающим силу и ум.

Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.