Коробка поможет получать воду из воздуха пустыни

В Беркли создали устройство для получения воды из воздуха пустыни

Миллиарды людей на Земле испытывают проблемы, связанные с дефицитом питьевой воды. Группа ученых Калифорнийского университета Беркли, возглавляемая профессором Омаром Яги, работает над созданием водоулавливающей установки, не требующей дополнительной энергии и способной извлекать воду, подобно кактусу, даже из раскаленного воздуха пустыни.

Существует немало способов извлечения воды из воздуха, однако все они энергозатратны и предполагают наличие сменных элементов. Омар Яги и его коллеги пошли по другому пути. Основу созданной ими установки составляет металлоорганика или MOF (metal-organic frameworks), обладающая свойством вначале поглощать, а затем выделять воду.

MOF представляет собой порошок из крошечных кристаллов, которые при понижении температуры вбирают в себя влагу из воздуха, а при повышении — «отдают» ее обратно. Такие температурные перепады характеры для пустыни. В прошлом году команда профессора Яги продемонстрировала этот процесс в лаборатории и теперь готова возобновить эксперименты уже в полевых условиях.

Сама водоулавливающая установка — это коробка со стенками в 60 см, которые с обеих сторон покрыты слоем MOF. Ночью температура в пустыне падает, влажность увеличивается, и вода из воздуха попадает внутрь MOF. Утром с началом жары происходит вытеснение влаги из порошка, и она конденсируется на стенках коробки в виде капель. За ночь ученым удалось собрать с помощью 400 г MOF 85 граммов воды.