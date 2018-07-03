Почему СССР проиграл «лунную гонку» американцам

«Лунная гонка»: почему СССР проиграл её американцам

В самом конце 1968 года советские учёные собирались осуществить первый в мире пилотируемый облёт Луны на космическом корабле «Зонд-7». В рамках «лунной гонки» важно было опередить американцев.

Раскол главных конструкторов

Среди советских главных конструкторов не существовало единого мнения по развитию космической программы. Конструктор лунохода Георгий Николаевич Бабакин говорил, что скорый успех может принести только автоматическое освоение космоса. Сергей Павлович Королёв настаивал на развитии пилотируемых программ. А Владимир Николаевич Челомей (один из ключевых создателей ракетно-ядерного щита СССР) с одной стороны разделял взгляд Бабакина, а с другой — в пику Королёву — предложил свой вариант лунного корабля и ракеты-носителя. Но в 1964 году отстранили от власти Хрущёва, покровительствовавшего Челомею, и заниматься лунной пилотируемой программой поручили Королёву.

Политика и наука

Решения, которые принимали советские чиновники в период «лунной гонки», к сожалению, не все были продиктован здравым научным смыслом. Важно было не облететь Луну на пилотируемом корабле, а важно было сделать это быстрее американцев! Советская лунная пилотируемая программа стала достоянием общественности только в 90-е годы, до этого по политическим соображениям её держали в секрете. Такой подход отчасти стал следствием запоздало решения о включении в «лунную гонку» и вряд ли способствовал целенаправленности решения задач.

Организационные ошибки

Ажиотаж вокруг «лунной гонки» затруднял принятие взвешенных решений. Чиновники поручали разным конструкторским бюро параллельно заниматься одними и теми же задачами, что напоминало попытку решения количеством, а не качеством. Фактически существовало две пилотируемые лунные программы: лунно-облётная и лунно-посадочная, хотя понятно, что первая является частным случаем второй. И по идее пилотируемый облёт Луны должен быть этапом подготовки к пилотируемому прилунению. Дело в том, что ракета-носитель, с помощью которой можно слетать на Луну и обратно годится и для облёта вокруг оной, но не наоборот. Для прилунения необходим корабль другой конструкции с большей массой, а значит и ракета-носитель должна быть с большей тяговой силой, но построить такую ракету сложнее. Поэтому в СССР параллельно работали и над тем и над другим в надежде, что хоть что-то получится.

Финансирование

Важным и "больным" вопросом был вопрос финансирования. Экономия в космической промышленности неуместна. Половинчатость позиции привела к тому, что решили финансировать более дешёвый проект: королёвскую ракету-носитель Н-1 («Носитель-1»), что послужило едва ли не основной причиной неудачи.

Ракета-носитель «Н-1»

Ракета разрабатывалась под руководством Королёва. Но в 1966 году Сергей Павлович умер и после его смерти проект доверили конструктору Василию Мишину . Кто знает, может если бы Королёв довёл до конца свой проект, то всё получилось бы, но судьба распорядилась иначе. Н-1 — ракета-носитель сверхтяжёлого класса. Она предназначалась для вывода в космическое пространство тяжёлого корабля. Ракета состояла из пяти блоков: А, Б, В, Г и Д. Первые три ступени должны преодолеть силу притяжения и добраться до околоземной орбиты, еще две -«сгонять» корабль до Луны и обратно. Посадить в корабль людей решили в случае трёх подряд успешных автоматических полётов, но все четыре старта Н-1, увы, потерпели неудачу. Дважды — 21 февраля 1969 и 3 июля того же года — в рамках лунно-облётной программы и дважды — 27 июня 1971 и 23 ноября 1972 — в рамках лунно-посадочной программы носители Н-1 по разным причинам взорвались, не слишком далеко улетев. А при втором запуске носитель на 23 секунде с начала запуска плашмя упал на место старта, что привело к крупнейшей на тот момент аварии в истории ракетостроения.

Ракета-носитель «Протон»

После первых двух неудачных запусков Н-1 отправили на доработку и вновь обратились к челомеевскому «Протону», который обладал меньшей тяговой силой, но летал, хотя и не всегда. Для пилотируемого прилунения тяговой силы «Протона» недостаточно, а вот для облёта вокруг естественного спутника Земли хватало. Именно ракета-носитель «Протон» должна была 8 декабря отправить к луне советских космонавтов Быковского и Рукавишникова (по другим данным Леонова и Макарова), которые были готовы сесть в корабль и ждали приказа. Но риск был слишком велик, ибо на тот момент в рамках программы не состоялось ни одного идеального полёта. Мудрым решением старт отменили и назначили его месяцем позднее — только без космонавтов. Опасения подтвердились: ракета-носитель взорвалась при старте. Справедливости ради заметим, что спускаемый аппарат системой аварийного спасения (САС) был возвращён на Землю, что означало спасение космонавтов в случае их участия в запуске. Правда в течение месяца, который разделял эти события, американцы запустили свой аппарат к Луне с тремя космонавтами (для сравнения: наш корабль двухместный) и сделали вокруг Луны десять триумфальных витков. Смысл в лунно-облётной программе исчез, и вскоре её закрыли.

«Зонд» и «Союз»

Серия космических аппаратов «Зонд» в рамках пилотируемой лунной программы базировалась на зарекомендовавших себя кораблях «Союз». Печальный опыт неудачных стартов (их было более десятка, но полностью успешный только один: 8 августа 1969) позволил отработать систему аварийного спасения, которая почти всегда удовлетворительно срабатывала. Не было бы счастья, да несчастье помогло! Так или иначе, но учёные делали своё дело и корабли «Союз» и по сей день считаются одними из самых надёжных, что замечательно показано в нашумевшем голливудском фантастическом фильме «Гравитации».