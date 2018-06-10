Роскосмос разрабаотает космическую лазерную пушку

Основой для пушки станет трехметровый оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова.
Специалисты Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» (входит в состав Роскосмоса) разрабатывают лазерную «пушку» для уничтожения космического мусора на орбите Земли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад компании, представленный в РАН.
Идею создания такого лазерного оружия для уничтожения отходов подали японские ученые. В разработке участвуют инженеры из Европы и России.
План воздействия на мусор таков, что лазерный луч будет испарять его.
Основой для пушки станет трехметровый оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова.