Роскосмос разрабаотает космическую лазерную пушку

Роскосмос разрабатывает космическую лазерную пушку

Основой для пушки станет трехметровый оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова.

Идею создания такого лазерного оружия для уничтожения отходов подали японские ученые. В разработке участвуют инженеры из Европы и России

План воздействия на мусор таков, что лазерный луч будет испарять его.

Основой для пушки станет трехметровый оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова.