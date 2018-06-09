Европарламент готовит «конец интернету»

«Конец интернета»: мемы и котики оказались на грани удаления

В июне может быть принята директива Европарламента о копирайте. По ней социальные сети массово зачистят все мемы.

Мемы под угрозой: цифровые правозащитники предупредили о «конце интернета» в случае принятия директивы Европарламента о копирайте. Об угрозе массового удаления мемов предупреждает одна из старейших НКО в сфере цифрового права Фонд электронных рубежей.

Открытое письмо об опасности обсуждаемой в Европарламенте директивы подписали более 50 правозащитных организаций. Что угрожает мемам и готовиться ли Европе к массовым восстаниям?

Без паники. Пока что котиков и другие смешные картинки удалять никто не собирается. Но угроза существует. В Брюсселе сейчас обсуждается так называемая Директива о копирайте — документ, в соответствии с которым члены ЕС должны будут реформировать свое законодательство в области авторского и цифрового права. В частности, там говорится, что платформы будут обязаны «принимать меры для обеспечения функционирования соглашений с правообладателями за использование их работ».

Говоря человеческим языком, Facebook будет нести ответственность за нарушение авторских прав на своей платформе. Социальные сети попросту набиты нарушениями копирайта, причем отличить его от разрешенного «креативного использования» бывает непросто. Например, взял со стены у друга фотографию и сделал из нее коллаж — это творчество или преступление? Объясняет юрист компании Legal Jazz и директор мастерской цифрового права проекта «Летняя школа» Вадим Макеенко:

«В данном случае действительно права на изображение автора будут защищаться, но стоит понимать, что право вступает в дело, только когда между правообладателем и условным нарушителем возник конфликт. И если мы говорим о мемах — о доброй и не очень доброй культуре — этого конфликта, в принципе, может и не возникнуть. И второй вопрос: если смотреть по российскому законодательству, то за использование условной своей фотографии вы можете получить 10 тысяч рублей — и не всегда головная боль с судами может стоить этого. Поэтому между физическими лицами споры в интеллектуальном плане возникают довольно редко».

Но в письме правозащитников не просто так говорится о тоталитарной робоцензуре — проблема куда шире. Раз платформы будут нести ответственность за нарушения копирайта, они будут пытаться пресечь такие случаи на корню. Отсматривать все смешные картинки в интернете, невозможно, хотя многие из нас пытались это сделать. В таком случае платформы будут вынуждены использовать алгоритмы. Причем, скорее всего, настроенные с запасом. К примеру, знаменитая фотография Роберта Дауни-младшего с расставленными руками тоже кому-то принадлежит.

Является ли юмористический текст внизу картинки «креативным использованием»? Кто ж разбираться будет, нужно защищать компанию, и все — прощай, мем! Все похожие картинки алгоритмически удаляются. Пора ли вступать в мем-подполье и хранить любимые смешные картинки на флешке?

Роман Ромачев генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» «Сложно сказать. Интернет разделяется на страны, то есть в определенной стране что-то можно, что-то нельзя, в другой тоже что-то можно, а что-то нельзя. В каждой стране зарождается свое интернет-законодательство, и поскольку мы с вами живем в России , то нам следует применять наше российское интернет-законодательство. Поэтому оглядываться назад на Европу, наверное, не имеет смысла. То есть если мы пишем русскоязычную картинку, то, скорее всего, это больше направлено на аудиторию внутри России. Поэтому опасаться нам западных законопроектов или законов пока не стоит».

Голосование по директиве о копирайте пройдет в Европарламенте во второй половине июня. Документ еще может быть скорректирован, а новость о том, что мемы и котики находятся в зоне риска, наверняка взбудоражит многих. Если же Брюссель все-таки примет директиву в жестком виде, у российских пользователей всегда останется «ВКонтакте» — оплот цифровой свободы.