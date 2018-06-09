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Новый российский модуль для МКС прошел испытания
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Новый российский модуль для МКС успешно прошел испытания на прочность 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото : Twitter/Joseph M. Acaba
Новый научно-энергетический модуль (НЭМ) для российского сегмента (РС) Международной космической станции прошел статические испытания на прочность, сообщает Роскосмос.
"Комплексные испытания силовых конструкций научно-энергетического модуля (НЭМ) проходят в настоящее время в Центре прочности ЦНИИмаш. На данный момент завершены статические испытания герметичного и негерметичного корпусов модуля, которые признаны успешными", — говорится в сообщении.
В ходе статических испытаний на специальных стендах воспроизводились воздействия, которым новый модуль подвергнется в ходе транспортировки до места старта, запуска на ракете, полета к станции и орбитальной эксплуатации. Первая часть испытаний проводилась на стендах, вторая — с применением специальной системы для управления нагрузками.
"Система обладает 24 каналами обратной связи по силе и способна осуществлять синхронное многоканальное управление нагрузками, максимально приближенными к реальным условиям работы изделия. Благодаря автоматизированной обратной связи система может применяться как при статических, так и при ресурсных испытаниях, а количество циклов нагружения может достигать 10 млн", — уточнили в Роскосмосе.
Перед тем, как допустить НЭМ к полету, специалисты проведут ресурсные испытания корпусов и кроншейнов модуля. Нагрузки будут не такими высокими, как при статических испытаниях, но многократно повторяющимися. Таким методом имитируется эксплуатация модуля на орбите в составе космической станции, где он будет выполнять свои функции на протяжении многих лет.
"Согласно программе, ресурсные испытания обоих корпусов модуля НЭМ будут продолжаться еще несколько месяцев", — говорится в сообщении.
Создаваемый в РКК "Энергия" научно-энергетический модуль (НЭМ) предназначен для обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией, расширения базы научных экспериментов, улучшения условий обитания космонавтов и обеспечения станции дополнительными средствами управления. Три новых модуля (НЭМ, многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" и узловой модуль "Причал") планируется запустить к МКС до конца 2021 года.
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