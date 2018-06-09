Назван новый рекордсмен среди суперкомпьютеров

Новый рекордсмен среди суперкомпьютеров: 200000 триллионов операций в секунду

Национальная лаборатория «Oak Ridge» при Министерстве энергетики США запустила в работу вычислительный комплекс «Summit», который претендует на статус самого мощного суперкомпьютера в мире. Его производительность — 200 петафлопс, а это в восемь раз лучше, чем показатели предшественника, суперкомпьютера Titan, построенного в этой же лаборатории. Причиной появления такого монстра названы неуемные аппетиты ученых.

Основой Summit стала платформа IBM AC922, в составе которой 4608 отдельных серверов. На каждом из них установлены два 22-ядерных процессора IBM Power9, плюс 6 графических процессоров NVIDIA Tesla V100, передача данных обеспечивается двухканальной магистралью связи Mellanox EDR 100 Гб/с InfiniBand. Для суперкомпьютера создали невероятный массив памяти объемом 10 петабайт и специальные высокоскоростные шины обмена данными.

Упоминание ученых было не просто так, Summit стал первым суперкомпьютером, способным обработать результаты опытов из категории «exascale calculations», от миллиарда миллиардов вычислений в секунду. Заветная мечта тех, кто работает с физикой высоких энергий, ИИ и передовыми вопросами медицины. Summit, в частности, поможет проанализировать все случаи заболевания раком в США и смоделировать на атомарном уровне еще не существующие материалы.

А если абстрагироваться от практических задач и перейти к политическим, то данный суперкомпьютер — первый в серии кластеров, которые по замыслу властей США к 2021 году превратятся в новую эко-систему суперкомпьютеров. Она нужна для того, чтобы понятие «предел вычислительной мощности» перестало быть актуальным, и задачи любой сложности решались бы в рабочем порядке, в отличие от других стран. Название этой системы пока не озвучено, но многие согласятся, что «Скайнет» напрашивается само собой.