«Роскосмос» объявил о перестановках в конце месяца

Роскосмос в конце июня объявит о кадровых перестановках в самой госкорпорации и ракетно-космической отрасли, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
Ранее новый руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что перестановки будут носить точечный характер.
"Продолжается процесс ревизии, и руководство госкорпорации принимает решения по этому поводу. О структуре изменений будет объявлено руководителем госкорпорации "Роскосмос" в конце июня на конференции молодых ученых", — сказал Устименко.
На конференции глава Роскосмоса объявит также о новых планах госкорпорации.