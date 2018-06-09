«Роскосмос» объявил о перестановках в конце месяца

«Роскосмос» анонсировал кадровые перестановки в конце июня

Ранее новый руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что перестановки будут носить точечный характер.

"Продолжается процесс ревизии, и руководство госкорпорации принимает решения по этому поводу. О структуре изменений будет объявлено руководителем госкорпорации "Роскосмос" в конце июня на конференции молодых ученых", — сказал Устименко.

На конференции глава Роскосмоса объявит также о новых планах госкорпорации.