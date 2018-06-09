«Роскосмос» объявил о перестановках в конце месяца

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«Роскосмос» анонсировал кадровые перестановки в конце июня 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Роскосмос в конце июня объявит о кадровых перестановках в самой госкорпорации и ракетно-космической отрасли, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
Ранее новый руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что перестановки будут носить точечный характер.
"Продолжается процесс ревизии, и руководство госкорпорации принимает решения по этому поводу. О структуре изменений будет объявлено руководителем госкорпорации "Роскосмос" в конце июня на конференции молодых ученых", — сказал Устименко.
На конференции глава Роскосмоса объявит также о новых планах госкорпорации.
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