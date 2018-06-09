Объяснен странный феномен на Луне

Ученые Техасского технологического университета выяснила причину слабого потепления поверхности Луны, которое произошло в 1971-1977 годах. Оказалось, что повышение температуры было вызвано присутствием астронавтов, которые ставили эксперимент по измерению оттока тепла из недр спутника. Об этом сообщает издание Science Alert.

Астронавты, которые прибыли на Луну на кораблях Apollo 15 и Apollo 17, просверлили отверстия глубиной 2,3 метра, а оставленные в них зонды следили за изменениями температуры. На месте посадки Apollo 15 наблюдения велись с июля 1971 года по январь 1977 года, а на месте прилунения Apollo 17 — с декабря 1972 года по сентябрь 1977 года. Данные были получены Национальным центром космических данных НАСА , специалисты которого отправили их в архив. Однако в нем хранились только та информация, что была получена до декабря 1974 года.

В 2010 году исследователи обнаружили в Вашингтонском национальном регистрационном центре записи, сделанные с апреля по июнь 1975 года. Кроме того, в Хьюстоне были найдены еженедельные журналы, включающие некоторые сведения о наблюдениях вплоть до 1977 года. Анализ документов показал, что потепление продолжалось до конца лунных исследований. При этом повышение температуры было более выраженным у поверхности, что указывало на то, что источник тепла находился на поверхности Луны.

Ученые пришли к выводу, что причиной феномена были сами астронавты, которые ботинками и колесами луномобиля повредили верхний слой реголита и открыли солнечным лучам нижний, более темный слой. Это уменьшило альбедо — отражательную способность поверхности, — в результате чего она стала поглощать больше тепла, что подняло температуру примерно на два градуса Цельсия.