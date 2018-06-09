Руководство РКК «Энергия» хотят сменить

«Роскосмос» хочет сменить руководство РКК «Энергия», заявил источник

РКК "Энергия" — единственный российский производитель пилотируемых и грузовых космических кораблей. За прошлый год "Энергия" получила чистый убыток в 1,5 миллиарда рублей.

"Внеочередное заседание общего собрания акционеров корпорации проводится с целью избрания нового совета директоров, отвечающего за назначение единого исполнительного органа — генерального директора предприятия", — сказал собеседник агентства.

Смена совета директоров предприятия проводится в преддверии запланированной на конец июня общего планового годового собрания акционеров, на котором должен быть утвержден годовой отчет, а также внесены определенные изменения в устав корпорации.

Внеочередное собрание акционеров понадобилось для того, чтобы скорректировать список предлагаемых для избрания в совет директоров персон. В настоящее время в нем присутствуют лица, которые уже не имеют отношения к ракетно-космической отрасли. Например, бывший гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров

По словам источника, предполагается сделать председателем совета директоров "Энергии" и.о. первого заместителя гендиректора "Роскосмоса" Николая Севастьянова , в свое время работавшего президентом корпорации "Энергия". Кроме того, новый совет директоров сможет избрать нового генерального директора "Энергии".