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Руководство РКК «Энергия» хотят сменить
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«Роскосмос» хочет сменить руководство РКК «Энергия», заявил источник 

РИА Новости 49 минут назад
Фото: РИА Новости / Игорь Руссак
"Роскосмос" созвал внеочередное общее собрание акционеров Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" с целью выбора нового совета директоров, впоследствии может поменяться и гендиректор РКК, сообщил РИА Новости в субботу источник в отрасли.
РКК "Энергия" — единственный российский производитель пилотируемых и грузовых космических кораблей. За прошлый год "Энергия" получила чистый убыток в 1,5 миллиарда рублей.
"Внеочередное заседание общего собрания акционеров корпорации проводится с целью избрания нового совета директоров, отвечающего за назначение единого исполнительного органа — генерального директора предприятия", — сказал собеседник агентства.
Смена совета директоров предприятия проводится в преддверии запланированной на конец июня общего планового годового собрания акционеров, на котором должен быть утвержден годовой отчет, а также внесены определенные изменения в устав корпорации.
Внеочередное собрание акционеров понадобилось для того, чтобы скорректировать список предлагаемых для избрания в совет директоров персон. В настоящее время в нем присутствуют лица, которые уже не имеют отношения к ракетно-космической отрасли. Например, бывший гендиректор "Роскосмоса" Игорь Комаров.
По словам источника, предполагается сделать председателем совета директоров "Энергии" и.о. первого заместителя гендиректора "Роскосмоса" Николая Севастьянова, в свое время работавшего президентом корпорации "Энергия". Кроме того, новый совет директоров сможет избрать нового генерального директора "Энергии".
Нынешний гендиректор "Энергии" Владимир Солнцев был утвержден президентом корпорации в сентябре 2014 года. Позднее должность президента переименовали в "гендиректора"
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