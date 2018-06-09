Роскосмос расширит сотрудничество с Китаем по лунной программе и спутникам

Роскосмос расширит сотрудничество с Китаем по лунной программе, а также в создании орбитальных спутниковых группировок, сообщил в пятницу глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

"Роскосмос и Национальная космическая администрация Китая договорились значительно расширить сотрудничество в проектах изучения Луны и создания совместных орбитальных группировок", — написал глава Роскосмоса в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС договорились о создании совместной группировки спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). А также Россия и Китай намерены обеспечить взаимодополняемость навигационных систем ГЛОНАСС и BeiDou.

В пятницу Россия и Китай заключили контракт на поставку новой партии радионуклидных тепловых блоков, которые являются элементами радиоизотопных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ), для нужд китайской лунной программы.

Ранее сообщалось, что шведский прибор XSAN, изначально разрабатывавшийся для полета на российской автоматической станции "Луна-25" ("Луна-Глоб"), разработчик решил отправить к Луне на китайской станции "Чанъэ-4". В качестве причины назывались затянувшиеся сроки создания российской станции.

Китайская лунная программа предусматривает осуществление мягкой посадки спускаемого аппарата "Чанъэ-4" до конца 2018 года, доставку лунного грунта аппаратами "Чанъэ-5" и "Чанъэ-6". После этого планируется начать подготовку к пилотируемому полету на Луну со строительством лунной базы в районе 2050 года.

Российская лунная программа предусматривает отправку на Луну сразу нескольких орбитальных и посадочных аппаратов. Недавно появилась информация, что сроки запусков будут сдвинуты. Миссию "Луна-25" по отработке мягкой посадки на Луне ученые предлагают перенести с 2019 года на 2021 год, соответственно сдвинутся сроки запуска планируемого к запуску орбитального аппарата "Луна-26" и посадочной станции "Луна-27" для криогенного изучения грунта южного полюса. Роскосмос выступает против переноса сроков запуска.