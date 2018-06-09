В России подготовили проект новой ракеты-носителя

Космический центр имени Хруничева через месяц покажет Роскосмосу свой проект многоразовой ракеты-носителя, сообщили в дирекции по коммуникациям предприятия.
«В настоящее время ГКНПЦ имени М. В. Хруничева выполняет научно-исследовательскую работу «Проектно-поисковые исследования по космическим ракетным комплексам с ракетами-носителями с многоразовыми первыми ступенями различных схем, включая вертикальную посадку, парашютно-реактивную систему спасения и крылатую схему возвращаемой ступени. Результаты работы должны быть представлены заказчику — ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса — прим. ВЗГЛЯД) — уже в июле 2018 года», — передает РИА «Новости» сообщение представителя предприятия.
Напомним, в среду в НПО «Энергомаш» сообщили, что российские двигатели РД-181, предназначенные для первой ступени американской ракеты-носителя Antares, которая стартовала 21 мая 2018 года с космодрома в штате Вирджиния, подтвердили возможность их многоразового использования.
Ранее заместитель гендиректора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина по управлению проектами Дмитрий Герасимов заявил, что разработчики создали несколько вариантов многоразовой ракеты-носителя.