США создали самый мощный суперкомпьютер

США опередили Китай в области суперкомпьютеров

США опередили Китай в области суперкомпьютеров, создав электронно-вычислительную машину производительностью 200 петафлопс. Об этом сообщил в пятницу журнал МIT Technology Review, издаваемый Массачусетским технологическим институтом, передает ТАСС

Как отмечает издание, «Национальная исследовательская лаборатория Министерства энергетики США в Оук-Ридже (штат Теннесси) запустила суперкомпьютер под названием Summit, пиковая производительность которого достигает 200 петафлопс или 200 миллионов миллиардов (квадриллионов) операций в секунду». «Summit производит вычисления в миллион раз быстрее, чем обычный лэптоп, — продолжил журнал. — И на 60% раз быстрее, чем предыдущий самый мощный в мире суперкомпьютер — китайский Sunway TaihuLight, имеющий производительность 93 квадриллиона операций в секунду».

"Все блоки «Саммита» и сопутствующее оборудование занимают помещение, в котором могли бы разместиться два теннисных корта, и весят больше, чем авиалайнер», — пишет журнал.

До сих пор в пятерку сверхмощных суперкомпьютеров входил лишь 1 американский, причем замыкал данный список, — Titan с производительностью 17,59 петафлопса, также находящийся в лаборатории в Оук-Ридже. Второе место занимала ЭВМ из КНР Tianhe-2 (33,9 петафлопса), третье — расположенная в Швейцарии европейская вычислительная машина Piz Daint (19,6 петафлопса), четвертое — японский суперкомпьютер Gyoukou (19,1 петафлопса).

Суперкомпьютеры используют в своей работе тысячи процессоров. Они применяются для задач, решение которых требует проведения численного моделирования и обработки большого количества данных в реальном времени. Среди них — прогнозирование погоды и климатических условий, моделирование ядерных испытаний, проектирование самолетов и изучение космического пространства.