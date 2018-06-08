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Роскомнадзор объяснил разблокировку подсетей Amazon
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Роскомнадзор объяснил внезапное «помилование» миллионов IP-адресов 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Представители Роскомнадзора объяснили причину снятия блокировки с миллионов Ip-адресов, принадлежащих Amazon и Online Sas. Как рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства, подсети больше используются сервисом Telegram.
«Разблокированы часть подсетей Amazon и одна подсеть провайдера хостинга Online SAS. Общее количество IP-адресов, входящих в данные подсети, около восьми миллионов. Эти подсети больше не используются Telegram для осуществления деятельности на территории России», — заявили в пресс-службе.
При этом, по данным Telegram-канала RKNSHOWTIME, который в автоматическом режиме отслеживает изменения в выгрузке данных для блокировки, указано, что из реестра были удалены 7,1 миллиона IP-адресов.
В мае Amazon ввела запрет на использование своих сетей в качестве прокси-сервера. В компании объяснили решение борьбой с недобросовестными пользователями, распространяющими вредоносные программы. Как сообщал The Verge, подобный шаг должен был сказаться на сервисах, которые использовали Amazon для обхода блокировок, в том числе для доступа к Telegram.
25 апреля Роскомнадзор заявил, что больше не будет вносить крупные подсети в список заблокированных и перейдет к точечным действиям. В конце апреля из списка заблокированных были удалены три подсети: две от Amazon и одна от OVH SAS, в которых содержались чуть более 14,5 миллиона адресов.
Официальное решение о блокировке мессенджера Telegram на территории России было вынесено Таганским районным судом 13 апреля этого года. Представителей сервиса обязали предоставить силовикам ключи шифрования от переписки пользователей.
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