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В России создали полимер для ускорения зарядки смартфонов
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Петербургские химики создали полимер для ускорения зарядки смартфонов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Петербургские ученые создали инновационный материал для литий-ионных аккумуляторов. Это изобретение позволит принципиально увеличить мощность аккумуляторных батарей в смартфонах и сократить время, требуемое на их подзарядку.
Как сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета, ученые создали связующий материал, который позволяет быстрее переносить электронный и ионный заряд.
В составе литий-инонных аккумуляторов находится множество компонентов, в том числе и связующий материал. Его роль заключается в том, что он интегрирует компоненты и обеспечивает проводимость, то есть, позволяет переносить заряд между активными зернами.
Инновационный материал, разработанный петербургскими учеными, позволил повысить проводимость. А, значит, батареи, созданные с использованием этой разработки, будут обладать целым рядом улучшенных характеристик: в частности, приборы можно будет делать мощнее, они будут дольше держать заряд и быстрее заряжаться. Особенно это актуально для гибких смартфонов.
Сейчас ученые вычисляют концентрацию, в которой инновационный полимер зарекомендует себя в катодном материале максимально эффективно.
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