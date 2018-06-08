Роскомнадзор разблокировал миллионы адресов Amazon

Роскомнадзор резко разблокировал несколько миллионов адресов Amazon

Сотрудники Роскомнадзора разблокировали более семи миллионов IP-адресов американской компании Amazon. Об этом сообщается на сайте со статистикой блокировок usher2.club.

Судя по графику, ведомство начало удалять IP-адреса технологического гиганта 8 июня в 18 часов вечера. До этого момента регулятор блокировал почти 11 миллионов адресов, однако уже в 19:00 их количество сократилось до 3,8 миллиона.