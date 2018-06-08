Роскомнадзор разблокировал миллионы адресов Amazon

Сотрудники Роскомнадзора разблокировали более семи миллионов IP-адресов американской компании Amazon. Об этом сообщается на сайте со статистикой блокировок usher2.club.
Судя по графику, ведомство начало удалять IP-адреса технологического гиганта 8 июня в 18 часов вечера. До этого момента регулятор блокировал почти 11 миллионов адресов, однако уже в 19:00 их количество сократилось до 3,8 миллиона.
Скорее всего, представители Роскомнадзора начали выполнять обещание, в рамках которого они собирались отказаться от массовых блокировок IP-адресов. Вместо этого глава ведомства Александр Жаров уточнил, что перейдет к «более точечным» действиям.