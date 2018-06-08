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Ученые научились делать топливо из воздуха
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Учеными найден метод, позволяющий делать топливо из воздуха 

360tv.ru 14 часов назад
Фото: 360tv.ru
Специалистами канадской компании Carbon Engineering разработан метод, который позволяет добывать углекислый газ напрямую из атмосферы с помощью цикла химических реакций. Научный текст, где исследователи описали процесс добычи газа, был опубликован в журнале Joule.
Как рассказал профессор Гарвардского университета, а также основатель компании Carbon Engineering, данная технология позволяет переработать около одного миллиона тонн углекислого газа в год.
По словам создателей технологии, ее отличительной чертой являются невысокие расходы по сравнению с другими методами. Создать тонну газа из воздуха будет стоить от 100 до 250 долларов.
Авторы метода предлагают собирать воздух, который насыщен углекислым газом, с помощью особых конструкций, напоминающих охладительные башни.
Полученный с помощью новой технологии углекислый газ, сможет стать основой топлива.
Отмечается, что при выходе на рынок компания сможет переработать до 20% вредных экологии выбросов углекислого газа.
В рамках подготовки к чемпионату мира по футболу на съезде с Ленинградского шоссе в сторону аэропорта Шереметьево 9 июня состоится открытие первой быстрой зарядной станции Единой зарядной инфраструктуры Подмосковья. Открытие этой станции дает старт новому витку роста зарядной инфраструктуры региона. До конца года заработает 10 «быстрых» зарядок.
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