Ученые научились делать топливо из воздуха

Учеными найден метод, позволяющий делать топливо из воздуха

Специалистами канадской компании Carbon Engineering разработан метод, который позволяет добывать углекислый газ напрямую из атмосферы с помощью цикла химических реакций. Научный текст, где исследователи описали процесс добычи газа, был опубликован в журнале Joule.

Как рассказал профессор Гарвардского университета , а также основатель компании Carbon Engineering, данная технология позволяет переработать около одного миллиона тонн углекислого газа в год.

По словам создателей технологии, ее отличительной чертой являются невысокие расходы по сравнению с другими методами. Создать тонну газа из воздуха будет стоить от 100 до 250 долларов.

Авторы метода предлагают собирать воздух, который насыщен углекислым газом, с помощью особых конструкций, напоминающих охладительные башни.

Полученный с помощью новой технологии углекислый газ, сможет стать основой топлива.

Отмечается, что при выходе на рынок компания сможет переработать до 20% вредных экологии выбросов углекислого газа.