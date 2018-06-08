Ещё
Доказана неизбежность глобальной катастрофы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доказана неизбежность глобальной катастрофы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Климатологи Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) пришли к выводу, что повышение глобальной температуры даже на 1,5 градуса Цельсия приведет к серьезным климатическим изменениям, исчезновению природных экосистем и вымиранию многих видов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Считается, что потепление климата Земли на два градуса вызовет непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции. Будет происходить интенсивное таяние ледников, что приведет, в свою очередь, к повышению уровня моря. Согласно расчетам, в случае сохранения тенденции к потеплению к 2100 году произойдет затопление прибрежных мегаполисов, а также исчезнут некоторые населенные острова, в том числе Мальдивы.
Поэтому международное Парижское соглашение 2015 года предусматривает, что человечество не должно допустить роста средней температуры планеты больше, чем на 1,5 градуса.
В новой работе климатологи показали, что даже при успешном сдерживании потепления имеются значительные климатические риски для отдельных регионов планеты. Кроме того, важно, как именно будут достигнут требуемый показатель. Если рост средней температуры на какое-то время превысит 1,5 градуса и потом опустится до нужного значения, то это, вероятно, приведет к необратимому ущербу биосфере, в том числе вымиранию многих видов. При этом многие сценарии предусматривают, что средняя температура действительно превысит лимит на какое-то время.
Меры по охлаждению климата включают в себя лесопосадки и другие методы уменьшения концентрации углекислого газа в атмосфере Земли. При этом ряд специалистов часто говорит о необходимости перехода на альтернативные формы энергетики, в том числе использование биотоплива. Однако ученые полагают, что единственный эффективный способ предотвратить рост температуры — это резко и быстро сократить выбросы углекислого газа.
В 2017 году специалисты пришли к выводу, что человечество должно сократить выбросы к 2020 году. В 2016 году ученые из Гарвардского университета заявили, что рост температуры происходит слишком быстро, чтобы этот процесс можно было остановить уменьшением выбросов парниковых газов.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Цены на бензин рухнули после слов Путина751
«45 и худая»: Жириновский раскритиковал Путина131
Украина похвасталась «пугающим Кремль» оружием244
Машков «кинул» 110 школьников19
Перед Путиным оправдались за неухоженный пляж36
Видео
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:36
Взрыв прогремел на хуторе под Краснодаром
Происшествия Пожары
00:29
Огромная обезьяна атаковала экскаватор
Происшествия
03:40
Цены на бензин рухнули после слов Путина
Экономика
00:36
Машков «кинул» 110 школьников
Общество
00:28
НЛО порхал возле военной базы
Происшествия
04:06
Перед Путиным оправдались за неухоженный пляж
Общество
00:24
Россиян «травят» треской
Экономика Общество
00:30
Ведущий CNN покончил с собой
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение