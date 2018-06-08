Доказана неизбежность глобальной катастрофы

Климатологи Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) пришли к выводу, что повышение глобальной температуры даже на 1,5 градуса Цельсия приведет к серьезным климатическим изменениям, исчезновению природных экосистем и вымиранию многих видов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Считается, что потепление климата Земли на два градуса вызовет непредсказуемые изменения системы атмосферной циркуляции. Будет происходить интенсивное таяние ледников, что приведет, в свою очередь, к повышению уровня моря. Согласно расчетам, в случае сохранения тенденции к потеплению к 2100 году произойдет затопление прибрежных мегаполисов, а также исчезнут некоторые населенные острова, в том числе Мальдивы

Поэтому международное Парижское соглашение 2015 года предусматривает, что человечество не должно допустить роста средней температуры планеты больше, чем на 1,5 градуса.

В новой работе климатологи показали, что даже при успешном сдерживании потепления имеются значительные климатические риски для отдельных регионов планеты. Кроме того, важно, как именно будут достигнут требуемый показатель. Если рост средней температуры на какое-то время превысит 1,5 градуса и потом опустится до нужного значения, то это, вероятно, приведет к необратимому ущербу биосфере, в том числе вымиранию многих видов. При этом многие сценарии предусматривают, что средняя температура действительно превысит лимит на какое-то время.

Меры по охлаждению климата включают в себя лесопосадки и другие методы уменьшения концентрации углекислого газа в атмосфере Земли. При этом ряд специалистов часто говорит о необходимости перехода на альтернативные формы энергетики, в том числе использование биотоплива. Однако ученые полагают, что единственный эффективный способ предотвратить рост температуры — это резко и быстро сократить выбросы углекислого газа.