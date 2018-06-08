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Вручена госпремия в области науки и технологий
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Стали известны обладатели госпремии в области науки и технологий 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Государственная премия Российской Федерации в области науки и технологий за 2017 год указом президента России присуждена физикам академику РАН Михаилу Алфимову и членам-корреспондентам РАН Сергею Громову и Александру Чибисову за работы в области химических молекулярных "конструкторов", академику Ивану Дедову за работы по фундаментальной эндокринологии и доктору биологических наук Евгению Рогаеву за обнаружение генов, связанных с наследственными болезнями человека.
Текст указа на брифинге в пятницу на брифинге в Кремле огласил помощник президента по науке и образованию Андрей Фурсенко.
Цикл работ руководителя научного направления Центра фотохимии РАН федерального научного исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" Михаила Алфимова, руководителя этого центра Сергея Громова и главного научного сотрудника центра Александра Чибисова посвящен супрамолекулярной химии — работе по взаимодействию комплементарных (взаимодополняющих) молекул и их фрагментов.
Директор Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава академик Дедов удостоен премии за цикл работ по фундаментальной эндокринологии и внедрение инновационной модели персонализированной медицины в здравоохранение.
Заведующий лабораторией эволюционной геномики Института общей генетики имени Вавилова РАН Евгений Рогаев награжден премией за обнаружение генов и молекулярно-генетических механизмов, ответственных за наследственные болезни человека, в том числе болезни Альцгеймера.
По традиции награждение лауреатов госпремии пройдет в Кремле в День России, 12 июня.
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