Найдены древнейшие четвероногие

Ученые обнаружили в ЮАР останки древнейших четвероногих животных

Ученые обнаружили в ЮАР останки древнейших четвероногих животных. Об этом в пятницу сообщил южноафриканский палеонтолог Роберт Гесс на презентации своего доклада в Центре истории происхождения жизни Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге

Роберт Гесс из Университета Родса совместно с профессором шведского Упсальского университета Пером Альбергом обнаружили самых древних из известных науке видов четвероногих животных — Tutusius umlambo и Umzantsia amazane — на территории Южной Африки. Исследование ученых в четверг опубликовал авторитетный научный журнал Science.

Эти животные населяли Землю во время девонского периода (Девона), который начался приблизительно 420 млн лет назад и завершился 360 млн лет назад. По словам ученых, основное значение этого открытия заключается в месте, где обнаружили останки. Ведь до этого их находили там, где во времена Девона располагались тропические регионы, тогда как эти останки расположены в зоне, прежде входившей в пределы Южного полярного круга.

Суперконтиненты Девона

В эпоху девонского периода существовало два суперконтинента — Лавруссия и Гондвана. Почти все окаменелости того времени нашли на территории бывшей Лавруссии — северного континента, состоявшего из земель современной Северной Америки, Гренландии и Европы. Что же касается южного суперконтинента Гондвана (Африка, Южная Америка, Австралия , Антарктида и Индия ), то следы столь древних животных удалось найти только в Австралии.

Таким образом, обнаружение останков подобных четвероногих животных на юге Африки вносит ценный вклад в развитие науки. "Придется переписать все книги о происхождении жизни на Земле и древних животных, потому что теперь они не могут обойтись без упоминания Южной Африки", — заявила министр науки и технологий ЮАР Ммамолоко Кубайи-Нгубане, которая также присутствовала на презентации доклада.

История находки

Примечательно, что мировое научное открытие стало возможным благодаря воле случая. Во время работ по строительству дороги недалеко от фермы Ватерлоо на востоке республики строители обнаружили необычные окаменелости, которые впоследствии попали в руки ученых.

Палеонтолог Роберт Гесс признался, что всегда мечтал найти останки древних четвероногих животных в Южной Африке, хотя все учебники утверждали, что это невозможно.