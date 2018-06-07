Ещё
NASA объявило о важном открытии на Марсе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

NASA объявило о важном открытии на Марсе 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Fotolia
Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе молекулы метана. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне сообщил директор отдела исследований солнечной системы в Центре космических полетов им. Годдарда NASA Пол Махаффи, передает «Газета.ру».
Спектрометр марсохода, анализирующий состав атмосферы, зафиксировал значительные сезонные колебания метана — концентрация газа в северном полушарии достигает пика в конце марсианского лета и в 2,7 раза превосходит минимальные значения.
При этом Махаффи подчеркнул, что обнаружение молекул метана еще не означает обнаружение жизни на Марсе. Возможным источником газа ученые считают активность микробов.
Также Curiosity обнаружил в поверхностном слое три типа органических молекул.
«Обнаружение органики добавляет нам истории обитаемости планеты. Это говорит нам о том, что эти древние условия могли поддерживать жизнь. Там было все необходимое для поддержания жизни. Но это не говорит нам, что жизнь там была», — считают в NASA.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Правительство определилось с пенсионным возрастом708
Внутри G7 назревает кризис51
Угроза Путина Киеву, «чудеса» для россиян и другие события дня104
Ответ Путина про третью мировую заинтересовал Запад260
«Хуже-то уже некуда»: Дублер Бузовой унизила певицу70
Видео
04:19
Макрон осадил Трампа
В мире
03:40
Правительство определилось с пенсионным возрастом
Личный счет
01:40
Ответ Путина про третью мировую заинтересовал Запад
Политика
02:46
«Триумфы» отразили ракетный удар в Крыму
Армия Оружие
01:30
Умер Виктор Толмачев
Общество Наука
00:21
На военном полигоне под Петербургом произошел взрыв
Происшествия
00:46
«Евровидение» в Израиле оказалось под угрозой
Шоу-бизнес
03:54
Путин пригрозил Киеву «тяжёлыми последствиями»
Политика
01:01
Украина закрыла часть еще одного моря
Войска Армия
09:55
«Газпром» отказался платить Украине
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение