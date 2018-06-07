NASA объявило о важном открытии на Марсе 

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе молекулы метана. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне сообщил директор отдела исследований солнечной системы в Центре космических полетов им. Годдарда NASA Пол Махаффи, передает «Газета.ру».
Спектрометр марсохода, анализирующий состав атмосферы, зафиксировал значительные сезонные колебания метана — концентрация газа в северном полушарии достигает пика в конце марсианского лета и в 2,7 раза превосходит минимальные значения.
При этом Махаффи подчеркнул, что обнаружение молекул метана еще не означает обнаружение жизни на Марсе. Возможным источником газа ученые считают активность микробов.
Также Curiosity обнаружил в поверхностном слое три типа органических молекул.
«Обнаружение органики добавляет нам истории обитаемости планеты. Это говорит нам о том, что эти древние условия могли поддерживать жизнь. Там было все необходимое для поддержания жизни. Но это не говорит нам, что жизнь там была», — считают в NASA.