NASA объявило о важном открытии на Марсе

Марсоход Curiosity обнаружил на Марсе молекулы метана. Об этом на пресс-конференции в Вашингтоне сообщил директор отдела исследований солнечной системы в Центре космических полетов им. Годдарда NASA Пол Махаффи, передает «Газета.ру»

Спектрометр марсохода, анализирующий состав атмосферы, зафиксировал значительные сезонные колебания метана — концентрация газа в северном полушарии достигает пика в конце марсианского лета и в 2,7 раза превосходит минимальные значения.

При этом Махаффи подчеркнул, что обнаружение молекул метана еще не означает обнаружение жизни на Марсе. Возможным источником газа ученые считают активность микробов.

Также Curiosity обнаружил в поверхностном слое три типа органических молекул.