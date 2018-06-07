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Спускаемый аппарат «Союза МС» доставили в Москву
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Спускаемый аппарат «Союза МС» доставили из Казахстана в Москву 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Самолет Ан-12 транспортной авиации Центрального военного округа (ЦВО) доставил спускаемый аппарат "Союза МС" из Казахстана в Москву, сообщила пресс-служба ЦВО.
"Самолет транспортной авиации Центрального военного округа доставил спускаемый аппарат "Союза МС" из казахстанского Джезказгана в Москву. Ан-12 сделал дозаправку и прошел таможенные процедуры на южноуральской военной авиабазе Упрун", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице капсулу передадут специалистам ракетно-космической корпорации "Энергия". Поисково-спасательная группа, обеспечивавшая посадку и запуск российского корабля "Союз МС", вернулась в места постоянного базирования на Урале.
Запуск и посадку "Союза" обеспечивали около 200 военных, 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-12 и Ан-26 и 20 единиц автотехники, добавляется в сообщении.
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