Ещё
ОАЭ создаст отряд космонавтов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ОАЭ отобрали претендентов для создания отряда космонавтов, сообщили СМИ 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
Космический центр Мухаммеда бен Рашида в ОАЭ отобрал 95 человек для формирования первого в истории страны отряда космонавтов, сообщает в среду эмиратское информационное агентство WAM.
Согласно сообщению, эти 95 человек были отобраны из более чем 4 тысяч претендентов. В их число вошли 20 женщин и 75 мужчин, большинство из которых младше 35 лет.
К концу текущего года должен быть сформирован окончательный отряд из четырех основных и двух запасных членов. Всем им, помимо чисто космических дисциплин, предстоит освоить русский язык, сообщает агентство.
Отмечается, что первый эмиратский космонавт отправится на МКС "в ближайшие годы", после чего за ним последуют остальные.
РИА Новости: последние новости
На "Союзе" установили камеру для съемки отделения корабля от ракеты "Ростех" представил российский аналог Skype Рогозин сообщил о будущих изменениях в руководстве космических предприятий
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым обратился с просьбой к ООН134
Умерла Кира Муратова17
Поклонская ответила Ефремову про Крымский мост308
В НАТО оценили сроки захвата Россией Украины348
Патриарх Кирилл забил тревогу
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
00:39
«Бей своих»: Киев пригрозил «Нафтогазу»
Украина Компании
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Другое
01:18
Патриарх Кирилл забил тревогу
Общество
00:55
Наступление на ИГ попало на видео
Армия
04:41
Мэром Москвы может стать космонавт
Новости Москвы Общество
00:42
Миллиарды Захарченко потеряли статус
Криминал Недвижимость
01:23
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих
Политика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение