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На «Союзе» установили камеру для особой съемки
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На «Союзе» установили камеру для съемки отделения корабля от ракеты 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Камера для съемки момента отделения космического корабля "Союз" от третьей ступени ракеты-носителя была впервые использована при пилотируемом запуске 6 июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскосмоса.
Ранее в среду ракета "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-09" (экипаж из трех человек) стартовала с космодрома "Байконур" на Международную космическую станцию. Корабль отправится к МКС по стандартной двухсуточной схеме и пристыкуется к малому исследовательскому модулю (МИМ) станции 8 июня в 16.07 мск.
"На пуске 6 июня впервые были отработаны новые методы визуального контроля за полетом ракеты космического назначения. Дополнительная внешняя камера устанавливается на пилотируемых и грузовых кораблях начиная с "Союза МС-09" и "Прогресса МС-09" для обеспечения визуального контроля (помимо бортовой системы видеоконтроля) при отделении третьей ступени от космического корабля", — отметили в пресс-службе.
Там же уточнили, что в будущем Роскосмос намерен интегрировать видео с бортовых видеокамер в большинство пусковых кампаний для популяризации космической деятельности России.
Видеофиксация с помощью камер поможет специалистам установить причину нештатных ситуаций при отделении кораблей от носителей. Так, 1 декабря 2016 года потерпел аварию запущенный к МКС грузовой космический корабль "Прогресс МС-04". Ситуация произошла как раз во время работы двигателей третьей ступени, первая и вторая ступени отработали штатно.
После произошедшего госкорпорация решила отправить все блоки третьей ступени ракет-носителей "Союз" на завод-изготовитель для дополнительных проверок. Двигатель третьей ступени последней ракеты "Союз-У" был заменен.
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