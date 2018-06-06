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В России создан аналог Skype
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«Ростех» представил российский аналог Skype 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © Fotolia / Petro Teslenko
"Ростех" представил систему AVES-S — российский аналог Skype для государственных ведомств и промышленности, говорится в сообщении компании.
"На конференции "Цифровая индустрия промышленной России" продемонстрированы возможности первой отечественной унифицированной коммуникационной системы — отечественного аналога Skype — с высоким уровнем информационной безопасности. На стенде радиоэлектронного кластера госкорпорации "Ростех" проведен прямой сеанс видеоконференцсвязи между Иннополисом и Санкт-Петербургом", — говорится в сообщении.
Как уточняется в материале, система предназначена в первую очередь для государственных ведомств и промышленности.
"Она подойдет для проведения закрытых совещаний, обмена конфиденциальной информацией, экстренных видеоконференций в случае чрезвычайных ситуаций, слушаний дел в суде в режиме удаленного присутствия подсудимых, для телемедицины, мониторинга технологических процессов", — подчеркивается в сообщении.
AVES-S позволяет создавать защищенные конференции в видеоформате с разрешением Full HD, обмениваться текстовыми сообщениями в чате, совместно работать над документами, проводить онлайн-опросы, демонстрировать презентации, осуществлять запись конференций.
Программное обеспечение AVES-S создано специалистами НИИ "Масштаб" (холдинг "Росэлектроника"). Стоимость платформы по сравнению с зарубежными конкурентами приблизительно вдвое ниже, при этом цена AVES-S не привязана к курсу иностранных валют, подчеркивается в материале.
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