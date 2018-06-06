Рогозин рассказал об изменениях в Роскосмосе

Рогозин рассказал о «точечных» изменениях в руководстве Роскосмоса

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в руководстве некоторых предприятий госкомпании пройдут "точечные" перестановки. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, все "изменения будут носить исключительно точечный характер, после глубокого обсуждения".

Он также добавил, что действует "по поручению президента, который сказал сформировать компетентную команду и вернуть в отрасль профессионалов".