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Рогозин рассказал об изменениях в Роскосмосе
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Рогозин рассказал о «точечных» изменениях в руководстве Роскосмоса 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в руководстве некоторых предприятий госкомпании пройдут "точечные" перестановки. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, все "изменения будут носить исключительно точечный характер, после глубокого обсуждения".
Он также добавил, что действует "по поручению президента, который сказал сформировать компетентную команду и вернуть в отрасль профессионалов".
Ранее Рогозин заявил, что исполняющим обязанности генерального директора Центра по эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) стал директор ГКНПЦ имени Хруничева Андрей Охлопков.
ЦЭНКИ — предприятие Роскосмоса, отвечающее за эксплуатацию и функционирование космодромов в России.
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