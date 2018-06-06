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В России на спор создали «Бегалёт»
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В России на спор создан аппарат, способный летать, ездить и плавать 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Универсальное транспортное средство под названием "Бегалёт HYPE", способное летать, ездить и плавать, создано в России и готово к испытаниям, заявил РИА Новости генеральный конструктор аппарата, авиаконструктор Александр Бегак.
По утверждению самого изобретателя, его аппарат, спроектированный и построенный на спор всего за месяц, пока не имеет аналогов в мире. Ранее конструктор уже строил уникальные машины, которые, в частности, выставлялись на авиакосмических салонах "МАКС" и "Армия".
"В соцсетях в споре с известным блогером я заявил о том, что построю за один месяц транспорт, не имеющий аналога в мире, способный ездить, плавать и еще летать, и продемонстрировать его в ходе тестовой экспедиции с юга России до Москвы. Строительство завершено, начинаются испытания", — отметил Бегак.
По словам авиаконструктора, создание аппарата шло максимально открыто, в Facebook и Instagram выкладываются ежедневные обзоры.
"Вот его основные характеристики: дальность движения на электротяге при полном заряде аккумулятора — 300 километров, максимальная дальность полета при спокойных метеоусловиях 450 километров при скорости до 70 км/ч. Наземная скорость на электротяге — до 120 км/ч, на воде 30 км/ч. Дистанция взлета и посадки — не более 50 метров, для полета используется четырехлопастный винт", — рассказал авиаконструктор.
Аппарат способный летать, ездить и плавать
Он уточнил, что для передвижения в городе на "Бегалёт HYPE" установлен электродвигатель мощностью 35 КВт, для передвижения по воде и болотам используется силовая установка ДВС мощностью 42 КВт. Вес пустого аппарата составляет всего 114 килограммов, максимальный взлётный вес с нагрузкой — 320 килограммов.
"Этот аппарат может найти применение в министерстве обороны, в силах специального назначения. Также он подойдет для МЧС, проведения спасательных работ, мониторинга местности, а также для спорта и активного отдыха", — заключил конструктор.
В 2000 году Бегак представлял Россию в первой международной экспедиции в Антарктиду и совершил парашютный прыжок на Южный полюс. По возвращению конструктору и его команде был выделен земельный участок в Пятигорске, где была создана научно-исследовательская авиационная лаборатория. Сейчас на ее базе действует также авиационно-технический клуб "Авиатор".
Аппарат способный летать, ездить и плавать
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