В России на спор создали «Бегалёт»

В России на спор создан аппарат, способный летать, ездить и плавать

Универсальное транспортное средство под названием "Бегалёт HYPE", способное летать, ездить и плавать, создано в России и готово к испытаниям, заявил РИА Новости генеральный конструктор аппарата, авиаконструктор Александр Бегак.

По утверждению самого изобретателя, его аппарат, спроектированный и построенный на спор всего за месяц, пока не имеет аналогов в мире. Ранее конструктор уже строил уникальные машины, которые, в частности, выставлялись на авиакосмических салонах "МАКС" и "Армия".

"В соцсетях в споре с известным блогером я заявил о том, что построю за один месяц транспорт, не имеющий аналога в мире, способный ездить, плавать и еще летать, и продемонстрировать его в ходе тестовой экспедиции с юга России до Москвы. Строительство завершено, начинаются испытания", — отметил Бегак.

По словам авиаконструктора, создание аппарата шло максимально открыто, в Facebook и Instagram выкладываются ежедневные обзоры.

"Вот его основные характеристики: дальность движения на электротяге при полном заряде аккумулятора — 300 километров, максимальная дальность полета при спокойных метеоусловиях 450 километров при скорости до 70 км/ч. Наземная скорость на электротяге — до 120 км/ч, на воде 30 км/ч. Дистанция взлета и посадки — не более 50 метров, для полета используется четырехлопастный винт", — рассказал авиаконструктор.

Аппарат способный летать, ездить и плавать

Он уточнил, что для передвижения в городе на "Бегалёт HYPE" установлен электродвигатель мощностью 35 КВт, для передвижения по воде и болотам используется силовая установка ДВС мощностью 42 КВт. Вес пустого аппарата составляет всего 114 килограммов, максимальный взлётный вес с нагрузкой — 320 килограммов.

"Этот аппарат может найти применение в министерстве обороны, в силах специального назначения. Также он подойдет для МЧС, проведения спасательных работ, мониторинга местности, а также для спорта и активного отдыха", — заключил конструктор.

В 2000 году Бегак представлял Россию в первой международной экспедиции в Антарктиду и совершил парашютный прыжок на Южный полюс. По возвращению конструктору и его команде был выделен земельный участок в Пятигорске , где была создана научно-исследовательская авиационная лаборатория. Сейчас на ее базе действует также авиационно-технический клуб "Авиатор".

Аппарат способный летать, ездить и плавать