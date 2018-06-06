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Ученые научились распознавать нарциссистов по бровям
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Брови нарциссистов оказались темнее и гуще обычных 

Naked-Science.ru 2 часа назад
Фото: Naked-Science.ru
Исследователи из Торонтского университета провели ряд опытов, которые показали, что самовлюбленных людей проще всего отличить по бровям. Их работа опубликована в журнале Journal of Personality.
В первом эксперименте психологи сфотографировали 39 студентов и попросили их пройти Нарциссический опросник личности (НОЛ). Затем они показали фотографии 28 респондентам, которые определяли нарциссистов по изображениям. В результате проще всего отвечающие идентифицировали самовлюбленных людей по верхней половине лица.
Во втором опыте специалисты сосредоточились исключительно на бровях. Они запечатлели 121 студента, определили их показатель НОЛ и с помощью небольшой фокус-группы выяснили, что главная особенность нарциссистов — толщина и плотность бровей. По этим характеристикам их вычисляли чаще всего.
В третьем эксперименте исследователи решили доказать свое предположение. Они отредактировали фотографии, заменив брови обычных людей нарциссическими и наоборот. Опрос 260 человек показал, что люди чаще определяли как нарциссов тех, кто имел их брови, чем тех, у кого они отсутствовали. По мнению психологов, эти знания помогут людям лучше угадывать самовлюбленных личностей в реальной жизни.
В начале года эксперты пришли к выводу, что западная культура напрямую связана с распространением нарциссизма — самовлюбленности и завышенной самооценки.
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